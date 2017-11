Exigen respetar amparos contra comisión de electricidad

Publicidad

Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) protestaron esta mañana en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en la colonia San Lorenzo, Tula, para exigir que se respeten los amparos de más de 70 mil ciudadanos, ingresados en Profeco hace algunos años.Bajo este contexto, los quejosos recordaron que el recurso legal que se promovió ante la Procuraduría Federal del Consumidor se debe a que el contrato del servicio se mantiene con la extinta Luz y Fuerza del Centro y no con CFE.Liderados por Felipe Francisco Jiménez Sánchez, subsecretario del trabajo división Juandhó, el grupo también exigió que se deje de acosar a los que no pagan y no cortar el servicio de manera arbitraria, además de respetar los acuerdos alcanzados con las secretarías de Gobernación y de Energía.Los alcances de los acuerdos son la entrega de 14 plantas de generación distribuidas en los estados atendidos por LyFC y la construcción de cuatro plantas de ciclo combinado: dos en Lechería, una en Toluca y otra en Zumpango, Estado de México.Señalaron que en el primer trimestre de 2018 entrará en operación la Suministradora de Usuarios Básicos (SUBASE), y con ello, los contratos de la gente amparada se entregarán a la empresa para hacer borrón y cuenta nueva.