Padres de familia exigen cuentas claras

Poco antes de las 8:00 de la mañana de este lunes, padres de familia de la escuela primaria Narciso Mendoza, ubicada en la cabecera de Tetepango, impidieron el acceso a estudiantes y docentes, esto en demanda de cuentas claras por parte de la directora Delia Sánchez.Por tal motivo, la comitiva colocó cartulinas en la puerta con consignas como: ¿dónde está el dinero faltante?, entre otras, ya que afirman, la directora no ha entregado el corte de caja de varios eventos que se han realizado.Después de dialogar, se acordó que se convocará a una junta extraordinaria para aclarar las dudas de los padres, así lo afirmó la señora Lucía, madre de familia de la institución.Y aunque no es competencia del ayuntamiento, el supervisor y la directora acudieron con el presidente municipal Bernardino Hernández Rodríguez para exponerle la situación que generó caos vial por la mañana.Al respecto, el secretario municipal Abraham López comentó que todo parece indicar que con el cambio de comité de padres de familia se firmó un acta de entrega recepción, con la que ahora no están de acuerdo los integrantes y piden se aclaren varios montos.