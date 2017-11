Actúa Chelo Zuloaga por los que más lo necesitan

Con una trayectoria teatral de 27 años como actriz y un apoyo incondicional a diversas instituciones de beneficencia, es como la señora Chelo Zuloaga de Aguilera se ha convertido en un héroe para mucha gente. Ella forma parte del grupo “Pedal y Fibra”, en donde han logrado apoyar a quienes más lo necesitan.

En un principio formó parte del grupo “Fuera Máscaras” donde todo lo que se recaudaba era destinado para CEDOJ, luego de varios años se integró a “Pedal y Fibra”, grupo que actualmente encabeza.

Actualmente, apoyan a alrededor de 28 instituciones y centros parroquiales entre ellos: Famenal, Aljaba Ciudad Esperanza , Planes de Alonso, Mi Sol, DIF Abasolo, De Todo Corazón, Casa del Migrante, CIVI, Circulo Especial. PROVOSI, Asociación Compasión y Atención.

Además de casas parroquiales como Parroquia Espíritu Santo, Templo de Santiaguito, Parroquia de San Marín de Porres, Parroquia Juan Pablo II, Templo de la Misericordia, San Pedro Apóstol, entre otros.

Recientemente, presentaron la obra “La Muerte Accidental de un Artista Anarquista”, del autor Dario Fo, bajo la dirección del maestro Roberto Rivero Barquín.

Para Chelo ha sido de gran satisfacción y emoción poder brindar un poco de lo que ella puede dar por los demás a través de su pasión por el teatro.

“ El mayor reconocimiento que he recibido a lo largo de todos estos 27 años como actriz ha sido el aplauso del público y el apoyo incondicional por parte de mi familia que año tras año nunca me ha dejado sola y siempre ha estado ahí cuando más los he necesitado”, comentó la actriz.

La señora Chelo Zuloaga comentó que ya llegó el momento de delegar cargos en cuanto a los repartos, aunque estará siempre al frente.

Aseguró que esto jamás lo dejará porque es su pasión y su entrega para todas aquellas personas que con cada una de las presentaciones de las obras son beneficiados.

Cabe mencionar que ‘Pedal y Fibra’ se ha hecho acreedor a varios premios y reconocimientos como lo es “Mejor Grupo Teatral de Irapuato”.