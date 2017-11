Serán 10 años más los que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) administre el estacionamiento ubicado bajo la Plazuela Miguel Hidalgo, en la Zona Centro.

En Sesión de Ayuntamiento fue aprobada la petición hecha por el titular del ISSEG, Héctor Salgado Banda, para ampliar de 30 a 40 años la operación del Fideicomiso irrevocable de Administración Estacionamiento Plaza Hidalgo.

El regidor del PRI, David Muñoz indicó que el municipio debería tomar posesión de este inmueble, pues no está cumpliendo con los objetivos iniciales, que eran dar estacionamiento a empleados de Presidencia Municipal, asistentes al entonces Auditorio Benito Juárez y al Centro de Gobierno.

“ Al día de hoy nosotros no tenemos ningún convenio ni podemos ofrecer a la ciudadanía espacios gratuitos, no estamos siendo respetuosos de esa parte de la ley o no nos estamos midiendo con la misma vara, a que voy, a que este estacionamiento ya pase a propiedad municipal”, dijo.

El regidor del Partido Verde Ecologista de México, Daniel Ruiz Barragán indicó que otra de las cuestiones es que este estacionamiento tiene horarios restringidos que no permiten el correcto uso para los ciudadanos que acuden a eventos nocturnos al Teatro o a realizar diversas actividades en la Zona Centro.

Por lo anterior, señaló que se debería pedir a ISSEG que se modifiquen los horarios o se tenga mayor flexibilidad para los usuarios, así como generar un acuerdo para que empleados municipales puedan hacer uso del espacio.

Por su parte, el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez indicó que el municipio no podría tener un esquema de administración como el del ISSEG, por lo que se le concedieron los 10 años extra y señaló que este recurso que se obtiene va directo a las pensiones para los trabajadores, por lo que no era viable tomarlo en posesión del municipio.

“ Viene para el tema de las pensiones para los trabajadores, para los préstamos o créditos para vivienda, o ampliación, creo yo que bajo ese esquema de la administración del ISSEG puede sacársele más provecho incluso del que podría sacar el propio municipio, dado que nosotros no podríamos otorgar esquemas de prestación social”, enfatizó.