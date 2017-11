A menos de un año de que concluya la actual administración pública, Miguel Ángel Rangel Cruces fue ratificado como director general del Instituto Municipal de Planeación (Implan), con los votos en contra de regidores del PRI.

En Sesión de Ayuntamiento, el regidor del PRI, Armando Uribe Valle manifestó su voto en contra al señalar que el nuevo reglamento del Implan estaba hecho “a modo” para elegir al director general, además de que no tenía derecho a una reelección, pues Rangel Cruces fue director en dos periodos anteriores.

“ Dicen no hagas cosas buenas que parezcan malas y esta es la percepción que tenemos, en congruencia no estamos de acuerdo, esto no sólo sucede en el Municipio de Irapuato, a nivel federal y a nivel estatal, lo pongo como ejemplo la cuestión de los fiscales, el Fiscal Carnal en México, aquí en Guanajuato con Zamarripa y ahora el Director Carnal aquí en Irapuato”, refirió.

El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez indicó que la decisión si bien se basa en el Reglamento aprobado el pasado mes de agosto, no entraba en la discusión para la elección del director del Implan, por lo que pidió el voto de confianza.

“ Fue a modo del Implan, no a modo de una persona, porque incluso se hicieron otras modificaciones para hacerlo más eficiente (...) tenemos que permitir que si una persona está haciendo correctamente su trabajo, tenga esa posibilidad”, dijo.

Ortiz Gutiérrez dijo que incluso, pudieron ser más laxos en el tiempo en el que podía estar un director al frente del Implan, pues si una persona lleva una buena planificación de la ciudad, se debería dejar los años que fuera necesario.

Al final, Miguel Ángel Rangel Cruces tomó protesta y fue ratificado como director general del Implan con 12 votos a favor y 2 en contra, de ediles priístas.