En una semana, estos 6 bares fueron clausurados o multados

Publicidad



“También durante el fin de semana se recorrieron los campos deportivos, espacios que suelen aprovecharse para vender bebidas alcohólicas sin el permiso correspondiente. El resultado fue el aseguramiento de 154 cervezas en los campos de La Laborcita”, detallaron.



“Hasta el momento se han recorrido 99 establecimientos; de éstos, 47 han acatado la disposición y los restantes se niegan a hacerlo. En total se han aplicado 233 sanciones”, precisaron.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Dirección de Fiscalización y Control dio a conocer ayer que, principalmente porDurante el fin de semana, inspectores recorrieron antros y bares vigilando que operaran de acuerdo con la normatividad y que, gracias a esto,El bar, en el bulevar Juan Alonso de Torres, fue clausurado por reincidir en la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.Por otra parte, el, en la Zona Centro, fue multado por la misma causa, pero no cerrado, al no haber reincidencia; en tanto quefueron sancionados por funcionar fuera de horario, mientras que aly else les levantaron actas por permitir que sus clientes sacaran las bebidas alcohólicas del establecimiento.Respecto a los operativos en la Zona Piel, la Dirección informó que sancionó a 24 comerciantes por exhibir sus mercancías fuera de sus establecimientos, infringiendo el artículo 67, fracción III, del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y de Servicios.Lo anterior como parte de la primera etapa del operativo de ordenamiento en las calles Hilario Medina, La Luz, Españita, Nuevo Vallarta, Salina Cruz y Taxco.