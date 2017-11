Ya nadie se acuerda del Mercado Allende

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el Barrio Arriba, uno de los lugares más emblemáticos de León, el mercado Allende se resiste a morir.Muchos leoneses aún recuerdan la birria de don Aristeo Ruiz y la nieve de garrafa que vendían en El Volcancito, con sus gelatinas especiales de vainilla. Y el chorizo de puerco que preparaba don José Cortés (QEPD) quien jugó en el equipo León al lado de Antonio “La Tota” Carbajal y Luis Luna, por citar a algunos.Era la época de gloria del León y del Barrio Arriba. Cuando la industria de la curtiduría estaba en todo su apogeo.“Recuerdo que había seis sucursales bancarias, hoy sólo hay una y dicen que la quieren cerrar por falta de clientes. En el mercado, cuando estaba en barraca, se vendía mucho. Luego en la administración de Arturo Villegas Torres se proyectó construir un mercado nuevo, y todo estuvo mal desde un principio”, dice Antonio Márquez Palomares, tablajero de toda la vida.El proyecto que se concluyó en varias administraciones, y en la de Ricardo Sheffield Padilla las obras para la Ruta del Peatón que tardaron meses y meses fueron alejando a los clientes del mercado Allende.Ese fue el primer mercado público que privatizó el Municipio. Vendió a los locatarios los espacios y le llamó Centro Comercial Allende.“Siguen siendo un mercado público, pero ahora no quieren dar apoyos las autoridades municipales o estatales porque dicen que es privado. Primero vendieron y ahora se deslindan de la responsabilidad, el mercado está olvidado por parte de las autoridades”, aseguró un comerciante.Actualmente el 80% de los locales están cerrados o sirven como bodega.“La situación es desesperante. Hay muy pocas ventas. Se requiere apoyo para reactivar este mercado que es uno de los más tradicionales de León. Hay programas como el de Mi Plaza que no quieren traerlo porque argumentan que es privado. Todo mundo sabe que es público y de los más antiguos de León”, señaló Javier Márquez, quien ha sido dirigente del mercado.El Plan Maestro de Regeneración del Barrio Arriba, estudio hecho por el Instituto Municipal de Planeación en 2010, arrojó que en esta zona hay instalaciones de carácter público y privado que cubren la demanda no sólo a nivel local, sino regional.Cuenta con 30 instituciones educativas, de las que dos son públicas, y una biblioteca municipal.El Barrio Arriba es uno de los lugares más representativos de la economía local, no sólo por encontrarse en el centro de la ciudad sino por presentar un capital diversificado compuesto por industria, comercio y servicios.En el barrio existen 122 manzanas y un cinco mil 581 lotes en los que convergen grupos de uso habitacional, comercial, industrial y de servicios.En el jardín Allende, en el corazón del Barrio Arriba se localiza la parroquia del Señor de la Salud.El 26 de junio pasado el Gobierno del Estado inició su remodelación, con una inversión de 3.5 millones de pesos.Se trabaja en la fachada principal y lateral, se reforzará su barda atrial y la torre del campanario, además se le aplicará impermeabilizante; incluirá limpieza de cantera e iluminación escénica que hará lucir la fachada.