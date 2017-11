Corredor Industrial

Publicidad

A partir del jueves será libre el precio de las gasolinas en México y antes de terminar el año, en el estado de Guanajuato funcionarán al menos 20 estaciones de gas representadas por los nuevos personajes que se suman a la industria en el País.Guanajuato capital, Celaya, Salamanca, Silao y San Francisco del Rincón son los municipios en donde ya funcionan marcas como Mega Gas, Shell y Oxxo Gas que en Silao sumó su unidad 52 con imagen propia. Las 51 restantes están entre Jalisco y Nuevo León.Las estaciones de gas que llevan el nombre de la cadena de tiendas de proximidad que es la reina dentro de la división comercio de FEMSA, tiene presencia en 16 estados, entre ellos en Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro; en el Bajío su plan de crecimiento de la marca que dirige Rolando Vázquez Carrillo es llegar a 430 unidades antes de terminar 2017.Gulf, Hidrosina, Petro 7 y Texaco, son el resto de firmas que han comenzado a abrir estaciones de gas en nuestro país.De las estaciones que llegarán a León antes de concluir el año, 3 serán de la compañía británica British Petroleum, que en México comanda Álvaro Granada; el jueves pasado inauguraron en San Miguel de Allende la primera en el Estado, la segunda en el Bajío, posterior a su llegada a Querétaro.Y se preguntará dónde estarán las estaciones de BP en León, si no ha visto gasolineras en construcción, bien, le explicamos que las 3 estaciones llegarán por medio de una reconversión, método que utilizará no solamente BP, sino la mayor parte de los contendientes en su primera etapa de llegada a México.Lugares que toda una vida ofrecieron gasolina en una clásica estación de color verde con sus respectivas franjas delgadas blanca y roja y la repetida palabra de Pemex se transformarán en estaciones de nuevos inversionistas.Este dato nos permite tener respuesta al por qué hasta ahora en Desarrollo Urbano de León no existen solicitudes formales para construir nuevas gasolineras, pero si entre los gasolineros interés por saber cómo aliarse con los nuevos miembros que han comenzado a ofrecer gasolinas en México.BP fue la primera compañía extranjera en abrir una gasolinera en nuestro país, ahora tienen ya 89 en 11 Estados; la primera estación está en los rumbos de Satélite en la Ciudad de México. Su plan es abrir 1,500 unidades en los próximos 5 años para obtener el 15% del mercado en el país.“Parece que lo único que no podía elegir el consumidor en México era con quién comprar su gasolina. Ahora el cliente tendrá oportunidad de elegir a su mejor opción y quienes estamos en la competencia ofrecer el mejor servicio y producto para conquistarlo”, nos comparte en charla Michael Frischbier, Director de Operaciones Downstream de BP México.Atención emprendedores, Víctor Guerrero, Vicepresidente de Kaizen UG, Rodolfo Ferro, fundador de Future Lab y estudiantes de la Universidad de Guanajuato, preparan un foro de emprendimiento.El evento estará centrado en Rocket Nights, que son foros de ejecución de proyectos de impacto en diferentes áreas enfocados a jóvenes de Guanajuato el 14 de diciembre y sin costo, en el campus de la capital del Estado.Las Rocket Nights serán reuniones de 4 horas con mesas de trabajo, donde se crearán y darán inicio propuestas de proyectos de diferentes áreas. Estas noches de proyectos resultan ser el espacio perfecto para conectar a personas de diferentes perfiles, con experiencia y con el interés de comenzar a ejecutar un proyecto.Consorcio Creativo Industrial, GKN Industrial, SINMAN Manufacturing, Airequipos y Lascatola, empresas procedentes de Guanajuato o con presencia en el Estado, fueron parte de la misión a tierras españolas en busca de intercambio de conocimientos y alianzas de negocios en el sector automotriz.Detrás de la misión estuvieron la Cofoce que dirige Luis Rojas, Claugto de Alfredo Arzola, SDES con Froylán Salas, subsecretario del desarrollo de Pymes en Guanajuato, y CIATEC de Ricardo Guerra Sánchez.Aragón y Cataluña fueron las zonas del País Vasco visitadas y entre los acuerdos ya existe uno pactado, España será el país invitado al próximo Foro Automotriz que se realiza en León.Uno de los datos compartidos por las autoridades españolas fue su Clúster de Automoción de Aragón (CAAR), que integra a 68 empresas y 7 organismos autónomos relacionados al sector automotriz.En Aragón las empresas de la industria motor generan 9 mil 500 empleos y ganancias hasta por más de 2 mil 300 millones de euros.