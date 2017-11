PRESUPUESTO DEL SEA

Publicidad

El proyecto de presupuesto de egresos 2018 para el Estado de Guanajuato considera para la nueva Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) un recurso de 7 millones 119 mil pesos.En breve tomará protesta el Comité Ciudadano Anticorrupción que integran cinco personas, ellos definirán a los dos que serán parte del Comité Coordinador del Sistema, uno de ellos el Presidente.Este jueves se nombra el Fiscal Anticorrupción, y el SEA parece que comienza a tomar forma. El andamiaje jurídico y organizacional ya está puesto, ahora falta ver si los responsables están a la altura.Parece que la nueva directora de Desarrollo Social y Humano del Municipio, Martha Verónica Velásquez, llegó decidida a sacudir al esquema de trabajo que tenía la dependencia con el anterior titular, Daniel Campos. Hasta el viernes se le dio las gracias a cuatro mandos y a 11 del área operativa.Del equipo cercano a Campos Lango ya dieron de bajo a cuatro: Jessica Ivette Aburto, subdirectora de Programas Estatales; Arturo Osornio, director de Centros Comunitarios; Juan Gabriel Gutiérrez, subdirector Jurídico; y Guillermo Negrete, coordinador de Comunicación Social. El argumento para solicitar su liquidación es que había retraso en el cumplimiento de sus metas.Se reportan 11 bajas en el área operativa con el objeto de reenfocar el trabajo. Se realizaron cinco reubicaciones de mandos medios de acuerdo a los perfiles en áreas administrativas. Y antes renunciaron Fernanda Navarro, secretaria particular de Daniel, y Marcia Chacón, analista administrativo.En Desarrollo Social anotan que van a continuar con la revisión de cada área para realizar una reingeniería administrativa que fortalezca las áreas de transparencia, jurídica, operativa, planeación estratégica. “Que cada persona esté donde pueda explotar su mayor aportación al plan”, dice la titular.Verónica Velásquez reconoce que hay metas comprometidas en el Programa de Gobierno que están lejos de cumplir, no precisa cuáles porque dice que no lo recordaba, pero ya lo hará formalmente. Y sí, lo tendrá que hacer ante la Comisión del Ayuntamiento que encabeza la regidora panista, Ana Esquivel, para hacer una modificación del documento en el que debe sustentarse el rumbo de la administración.La estrategia social busca ahora, dice la funcionaria, ser un modelo autogestivo, menos asistencial. Y suena muy bonito en el discurso, nada más falta que en lo concreto se explique cómo se aplicará. El principal trabajo es la coordinación con el programa Impulso Social del Gobierno del Estado cuyas acciones están focalizadas en 90 zonas de marginación, ¿cómo es que ese plan se modifica?, veremos.En el tema de la contratación de 50 encuestadores para aplicar cuestionarios en polígonos de marginación, Verónica Velásquez comenta que ese trabajo ya estaba concluido cuando asumió el cargo (el 9 de noviembre pasado) y están en la etapa de procesar los resultados para hacerlos públicos. Consideró que se trata de una información valiosa para focalizar el gasto social el próximo año.La quinta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio concluyó y ahí estuvo en el Cuarto de Junto, en el acompañamiento del sector empresarial a las autoridades negociadoras, el abogado leonés Juan Rodrigo Moreno, en su calidad de Consejo de Asuntos Internacional de la Coparmex Nacional.Para el sector empresarial, opina Juan Rodrigo, “es una gran oportunidad para fortalecer la normatividad y los mecanismos de combate a la corrupción que es un fenómeno transnacional que afecta a las economías, distorsiona la sana competencia y genera obstáculos reales al comercio”. Coparmex lamenta que la corrupción significa para las empresas el 5 por ciento de sus ventas anuales.El exdirigente de Coparmex en León nunca ha estado inmerso en la grilla política, pero no deja de ser visto como un perfil que resulta interesante para los partidos políticos que necesitan de nuevos ‘gallos’. Aunque, siendo sinceros, al abogado no le interesa incursionar en esos menesteres. Eso por ahora...Que siempre sí. El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado, Paulo Bañuelos, ahora dice que si su partido, el PAN, le externa la invitación para ser el candidato a la alcaldía de Celaya, sí se apunta. Con esto se confirma eso de que el funcionario tiene un padrino pesado que lo respalda, y que incluso él mismo algo debe de saber, para haber dado declaraciones como las del pasado viernes.Sostuvo que mientras tenga vida, le entra. Quizá le faltó decir que mientras el góber Miguel Márquez y el exsecretario de Desarrollo Social y Humano Diego Sinhué lo respalden, él está puesto. Y es que aseguran que Diego de plano no dará su apoyo para que el presidente municipal, Ramón Lemus.Y tanto le sonríe la fortuna al Secretario Rural que para 2018 su jefe Márquez está pidiendo al Congreso del Estado que le autoricen un incremento de 45 por ciento en su presupuesto. En 2017 le autorizaron a SDAyR 772 millones de pesos y para el otro año están pidiendo mil 120 milloncitos.El titular de la SDAyR ya hasta cambió su discurso de un rotundo “no me interesa” al “sí aceptaría”. Pero Lemus ni se inmuta, para él Bañuelos es uno más que se pronuncia, como también lo han hecho las diputadas Elvira Paniagua y Adriana Elizarraraz pues Celaya puede ser etiquetado para mujer.En el Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi) que comanda el arquitecto Amador Rodríguez están por crear una unidad administrativa de atención condominal, y para eso ya están en capacitación. Hay que estar atentos porque el Ayuntamiento no tarda en discutir el reglamento de la Ley de Condominios. Los proyectos de vivienda vertical serán cada vez más y son necesarias reglas para la sana convivencia.La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMME) Capítulo León, Marisol Ruenes, con Marie Christine Oghly, presidenta mundial saliente de FCEM, durante el 65 Congreso Internacional de la Les Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM), institución mundial de la que emana AMME, celebrado hace unos días en Roma, Italia.El encuentro tuvo como objetivo compartir experiencias de liderazgo en la mujer a fin de promover el empoderamiento y su desarrollo en materia económica y social.