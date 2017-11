SumandoEsfuerzos

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pudiera resultar increíble pero es cierto: en cada reunión en colonias, comunidades rurales, con jóvenes a las que asisto generalmente hablo del tema de la violencia contra las mujeres y siempre también de ahí surge una historia de agresión que sufre alguna mujer que se atreve a compartirla.Y cómo no va a suceder eso si las estadísticas indican que en promedio 7 de cada 10 mujeres sufre violencia en México, y esto sucede en el hogar, en la calle, en la escuela, en el trabajo; son prácticas tan normalizadas que suceden todos los días, todo el tiempo.Recuerdo un episodio cuando tenía unos 12 años: iba rumbo a la secundaria y un tipo sentado en una esquina me dijo tantas palabras de contenido sexual que ni siquiera comprendía su significado, el acoso callejero ese que sufrimos 9 de cada 10 mujeres; ahí ví esa cultura machista que pareciera otorgar el derecho a insultar, tomar y agredir a las mujeres; a verlas como un objeto, a discriminarlas y hacerlas inferiores.En promedio mueren siete mujeres cada día en México; un informe de la ONU destaca que América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor violencia hacia las mujeres, una situación que es más crítica en Centroamérica y México.Demasiada violencia machista, tantas mujeres asesinadas, tantas mujeres y niñas violentadas, que no deben quedar en solo estadísticas; significan historias... estoy segura que alguien de ustedes también conoce o ha vivido alguna.El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, sí nos invita a la reflexión pero también a la protesta porque la magnitud de la violencia contra las mujeres es de proporciones inmensas y a pesar de esfuerzos institucionales y legales pareciera que esta pandemia no cesa.Las culturas están construidas por personas y si éstas pueden cambiar, entonces hay esperanza de que las culturas cambien y con ello las realidades de la sociedad; un elemento poderoso es la educación, con ella podemos cambiar patrones culturales, tradiciones y creencias discriminatorias hacia las mujeres o basadas en la desigualdad, sumado a los esfuerzos ya emprendidos que deben continuar y fortalecerse. El camino aún es largo.