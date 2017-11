Alista PRI candidatura para Meade

Publicidad

En el PRI se abre el camino para quepueda ser candidato presidencial.Ayer el secretario de Gobernación,, anunció a su equipo que no participará en la contienda electoral.Funcionarios cercanos al secretario confirmaron, a condición de no revelar sus nombres, que el viernes informaron a Osorio Chong que no sería el elegido.Todo se perfila para que José Antonio Meade, actual Secretario de Hacienda, sea el candidato. Colaboradores cercanos confirmaron que en las próximas horas presentará su renuncia al cargo.No confirmaron si se registrará como candidato del PRI a la Presidencia,En sustitución de Meade podría quedar, actual director general de Pemex, con quien sostendría una reunión el fin de semana.Como simpatizante del PRI, Meade tiene hasta el 30 de noviembre para registrarse en el partido si quiere buscar la candidatura presidencial.La Unidad de Comunicación Social de Hacienda informó es que el Secretario no tiene eventos públicos agendados para la semana, situación que contrasta con el ritmo de gran actividad pública que mostró en las últimas semanas.Por la noche, el periodistay por ello hoy, a las 10:30 de la noche, dejará su cargo.José Antonio Meade Kuribeña tiene un récord difícil de igualar. Ha sido funcionario de los últimos cuatro presidentes, dos priístas y dos panistas: Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.Además, en seis años ha tenido cinco cargos en el gabinete. De enero a septiembre de 2011, como secretario de Energía; de 2011 a 2012, hasta el final del sexenio de Calderón, como secretario de Hacienda; y en la actual administración, como secretario de Relaciones Exteriores, titular de Sedesol y, hasta hoy, secretario de Hacienda.Meade es hijo de un priísta, Dionisio Meade, y sobrino nieto de uno de los fundadores del PAN, Daniel Kuri Breña. Tiene 48 años, es abogado por la UNAM, economista por el ITAM y doctor en economía por Yale.Inició su carrera política durante el sexenio de Ernesto Zedillo como secretario adjunto de Protección al Ahorro en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).Posteriormente, se incorporaría de lleno al gobierno de Vicente Fox y luego al de Felipe Calderón.Por su parte, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quedó fuera de la contienda interna del PRI por la candidatura a la Presidencia.Diversas fuentes refirieron que el Presidente Enrique Peña Nieto comunicó al funcionario que no podría contender por esa nominación, en una reunión privada el viernes pasado.Durante el fin de semana, el mismo Osorio Chong compartió la noticia a sus más cercanos colaboradores, a quienes agradeció el respaldo a sus aspiraciones.Los funcionarios consultados refirieron que el hidalguense se encuentra tranquilo y decidido a actuar de manera institucional.Su salida de la contienda priísta se dio un día después de que su partido emitió la convocatoria para elegir al candidato presidencial, en la que se favorece la participación de aspirantes externos, como el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade.Mientras los priístas interesados deberán conseguir 650 mil firmas o apoyos de los sectores y organizaciones, los simpatizantes sólo tendrán que presentar una carta de intención con el aval de la cúpula priista representada en la Comisión Política Permanente.Con una militancia de 26 años, Osorio Chong era considerado el priísta con mayor trayectoria partidista, al haber competido y ganado cargos de dirigencia y de elección popular.