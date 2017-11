AMLO y Margarita Zavala critican aspiración de Meade a la presidencia

Publicidad

El líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena),, dijo que durante la gestión del ex director de Pemex, José Antonio González Anaya, cayó la producción petrolera y se aprobó el "gasolinazo", además de que "tiene el mérito de ser concuño de Salinas".A través de un mensaje en Twitter, indicó que la aspiración del ex secretario de Hacienda y Crédito Público "no llega ni a destape", pues indicó que ya lo había pronosticado."Además de corruptos, se han vuelto muy predecibles", dijo en la misma red y compartió un video del pasado junio en donde decía que Meade sería el candidato priísta a la presidencia.El líder de Morena lo describe en un video como uno de los dos candidatos de "la mafia del poder", siendo el otro candidato quien abandere al Frente Ciudadano por México."La mafia del poder ya está decidiendo tener dos candidatos a la Presidencia. Uno, vamos a decir [el] principal, que seguramente va a ser [José Antonio] Meade. Ese va a tener el apoyo del PRI y también el apoyo del PAN", señala López Obrador.El tabasqueño argumenta que en la elección del 2018 el candidato del Frente será "palero" y que simpatizantes del PAN terminarán votando por el ahora exsecretario de Hacienda."Van a tener otro [candidato], el de la alianza PAN-PRD, una especie de candidato palero, un poco lo que hicieron en el Estado de México. La mafia apoyó a Del Mazo, pero el PAN postuló una candidata y el PRD otro candidato, los dos paleros nada más para hacerle el juego a la mafia del poder".López Obrador, a través de sus redes sociales, destacó que con el "destape" de Meade los priístas "además de corruptos, se han vuelto muy predecibles".La aspirante presidencial independiente,, criticó en su cuenta de redes sociales, la salida de José Antonio Meade de la Secretaria de Hacienda, para registrarse como aspirante presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI)."El regreso del dedazo en su máximo esplendor. El ritual del tapado nos retrasa 25 años en el tiempo. En pleno siglo 21 eso es una vergüenza", dijo la ex panista.Este lunes, en Palacio Nacional, José Antonio Meade Kuribeña anunció que se registrará como precandidato del PRI a la Presidencia de la República.Meade Kuribeña hizo la entrega-recepción formal de la Secretaría de Hacienda a José Antonio González Anaya, quien a partir de hoy será el titular de dicha dependencia."Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera ininterrumpida con integridad y honradez", afirmó.