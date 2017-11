Con Meade es más fácil que yo gane: 'Bronco'

Publicidad

El aspirante a candidato presidencial independiente y gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "felicitó" al presidente Enrique Peña Nieto "por haber tomado la decisión" de que José Antonio Meade sea el abanderado del tricolor ya que afirmó, esto le da a él una mayor oportunidad de ganar en 2018, porque se fortalece la idea de que "sigue siendo el PRI viejo que tiene dueño".Ante el anuncio del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong de que no contenderá por la candidatura del PRI, El Bronco señaló que el hidalguense debe estar enojado, pero en dicho partido la disciplina obliga a que te tragues los enojos, "por eso les da cáncer, no son libres de tomar las decisiones".Rodríguez Calderón insistió que se siente "encantado" de que el hasta hoy secretario de Hacienda vaya a ser el abanderado del PRI, porque "así me lo voy a joder más fácil", pues bastará con sacarle en la campaña que él es el responsable del aumento al precio de la gasolina, y de la mala situación que vive la población de zonas marginadas por las políticas económicas de las que ha sido partícipe.Recalcó que Meade es el candidato del presidente Enrique Peña Nieto, como en Nuevo León, Ivonne Álvarez era la candidata del entonces gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.El mandatario estatal afirmó que la gente está volteando cada vez más a ver su proyecto independiente, y ya no está batallando para conseguir las firmas que requiere para obtener su registro, incluso en estados donde no tiene influencia ni presencia, como el Estado de México, que le ha dado más respaldos que Nuevo León.