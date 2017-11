Exportaciones tienen monto mayor de 13.2%

Publicidad

En el décimo mes del año en curso, el valor de las exportaciones de mercancías mexicanas sumó, monto mayor enal del mismo mes de 2016, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Este crecimiento fue superior alreportado en septiembre, impulsado por las ventas manufactureras al exterior, en particular de la industria automotriz.Dicha tasa se originó de alzas deen las exportaciones no petroleras y deen las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos registraron un avance anual dey las canalizadas al resto del mundo mostraron una variación deLas exportaciones de productos manufacturados en octubre de 2017 fueron de, lo que representó un ascenso dea tasa anual. Los aumentos más importantes se observaron en las exportaciones de productos automotrices, de alimentos, bebidas y tabaco, de equipo profesional y científico, de maquinaria y equipo especial para industrias diversas, y de equipos y aparatos eléctricos y electrónicosA su vez, el avance anual en las exportaciones de productos automotrices se derivó de alzas deen las ventas canalizadas a Estados Unidos y deen las dirigidas a otros mercados.Por su parte, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó, monto que implicó un ascenso anual de. Dicha cifra se originó de alzas deen las importaciones no petroleras y deen las petroleras.Al considerar las importaciones por tipo de bien, se registraron tasas anuales deen las importaciones de bienes de consumo, deen las de bienes de uso intermedio y deen las de bienes de capital.Resultado de todo lo anterior el déficit de la balanza comercial llegó aen octubre pasado, cifra muy superior al déficit porobservado en el décimo mes de 2016. Con el saldo en el mes en cuestión, para los primeros diez meses del año la balanza comercial presentó un déficit de