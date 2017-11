Grupo Gigante invertiría 1,300 millones de pesos en 2018

Publicidad

Grupo Gigante, operador de marcas como Toks y Office Depot México, invertiríaen 2018, aunque la aprobación de esta cifra de parte del consejo de administración se realizará más adelante, informó Federico Bernaldo de Quirós, quien asumirá la dirección general de la empresa en enero de 2018."Hay que tener cuidado con esto porque no está presentado al consejo y mucho menos aprobado, apenas estamos armándolo, pero si sería cerca", dijo el directivo en entrevista con EL UNIVERSAL.Hasta el momento, Office Depot planea cerrar este año con una inversión de, mientras que Toks terminaría el año conen inversión, y la inversión de Grupo Gigante Inmobiliario (GGI) está planteada porde 2017 a 2019."En el caso de Petco estaremos invirtiendoen 2017, la inversión de 2018 todavía no la tenemos presentada. En CupStop nos salimos a inicio de este año, vimos que el formato como estaba definido no correspondía a lo que los clientes estaban buscando en ese segmento y vimos que la rentabilidad no era la que el grupo esperaba, de ahí que decidimos desinvertir en 8 tiendas", detalló.En su primera plática con medios tras anunciar su llegada a la dirección general de Grupo Gigante para suceder a Ángel Losada Moreno, Federico Bernaldo anticipó que por ahora no contemplan una emisión de capital para aumentar su crecimiento y, en todo caso, esa decisión le será del consejo de administración.Anticipó que los cambios a nivel directivo en Gigante, anunciados la semana pasada, buscarán continuar con la expansión de la empresa, pero sobre todo tendrán la meta de integrar las nuevas tecnologías a las diferentes marcas y formatos, por lo que se enfocarán en desarrollar el comercio electrónico y apuntar inversiones en ese sentido."Invertiremos en tecnología que nos permita interactuar de manera diferente con las nuevas generaciones y adecuaremos nuestra propuesta de servicios a las nuevas generaciones", expresó el directivo.De Quirós descartó el interés por volver al segmento de tiendas de autoservicios, donde la empresa tuvo las tiendas Gigante, que más tarde vendieron a Soriana, aunque aclaró que en este momento ya no hay una cláusula que les impida entrar a este nicho del mercado.Hoy, Grupo Gigante cuenta conestablecimientos en operación y la visión de Federico Bernaldo de Quirós, al frente del corporativo, es continuar con el aumento de tiendas, generar mayor rentabilidad al grupo, empapar a la compañía de las nuevas tecnologías, subir su participación de mercado y prefiere no dar una cifra en tiendas para los próximos cinco años.