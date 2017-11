Meredith anunció que comprará Time por 1.800 millones de dólares

Publicidad

Las acciones de Meredith y Time subían el lunes después de que la primera, una empresa de revistas y medios, anunció que comprará a la editorial neoyorquina. Meredith Corp. anunció el domingo en la noche que planea comprar Time Inc. por unosMeredith, con sede en Iowa, tiene estaciones de televisión que llegan a unosde hogares en Estados Unidos. Sus revistas se enfocan en mujeres y moda y sus sitios en internet incluyen Better Homes & Gardens, Family Circle y Allrecipes.Por su parte, Time tiene a la revista del mismo nombre, además de Sports Illustrated, People, Fortune y Entertainment Weekly.Para lograr el acuerdo, Meredith obtuvo un respaldo financiero dede la firma de activos privados de Koch Industries, el conglomerado de energía de los multimillonarios hermanos Koch, conocidos por ser defensores de causas conservadoras.En un boletín de prensa, Meredith informó que Koch no tendrá un lugar en la mesa administrativa ni influencia en las operaciones editoriales.