Después de ofrecer ofertas en línea durante días, las grandes cadenas minoristas de Estados Unidos lanzaron aún más promociones para el llamado Ciberlunes, con la esperanza de que la gente compre todo tipo de cosas sin salir de casa, desde sus celulares o computadoras.Se espera que los clientes gasten, un incremento de más delrespecto del año anterior, según Adobe Analytics. Habrá más personas usando sus smartphones para comprar: se espera que el tráfico web desde los teléfonos móviles y tabletas supere a las computadoras de escritorio por primera vez este año, de acuerdo con Adobe.El domingo, en el centro comercial MacArthur Center en Norfolk, Virginia, Kathy Lewis estaba allí no para comprar, sino para arreglarse las uñas. Su plan era realizar grandes compras en el “Cyber Monday”, incluida la pistola Nerf más nueva para el sobrino de su novio. Lewis dijo que se dio por vencida hace años haciendo fila en una juguetería de la cadena Toys R Us."Es muy difícil entrar y salir de allí", dijo. "Si buscas online, obtienes el mismo precio que obtienes en el Viernes Negro”, que es cuando las tiendas minoristas tienen grandes ofertas.El viernes del “Black Friday”, Lewis decidió ir a un atestado Best Buy para comprar un televisor de 32 pulgadas para otro pariente de su novio. Pero después de verificar el precio, decidió esperar hasta el lunes. Su plan era revisar los sitios web de Toys R Us, Best Buy y Amazon antes de tomar la decisión final.Como parte de sus ofertas de Ciberlunes, Target y Toys R Us ofrecieron unde descuento en la mayoría de los artículos en sus sitios. Walmart.com ha triplicado la cantidad de artículos disponibles para la venta del año pasado. Y Amazon que según Bain & Co. espera capturar elde todo el crecimiento de las ventas en línea ofrecerá ofertas similares en sus dispositivos como lo hizo el Black Friday, pero ofrecerá nuevas ofertas en los juegos de Lego y Hasbro.El cambio a las compras online se ha notado en algunas tiendas desde que comenzó la temporada de compras navideñas. En una tienda Toys R Us en Toledo, Ohio, el viernes por la mañana, el estacionamiento estaba medio lleno. Melissa Wetzel, quien dijo que también haría algunas compras en línea, comentó que sus compras del Viernes Negro fueron más tranquilas porque no tuvo que pelear contra una multitud."Fue bastante fácil", comentó. "Creo que la mayoría está comprando en línea".