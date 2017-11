Televisa paga 500 millones de dólares por sus notas senior

Publicidad

Grupo Televisa avisó sobre el pago anticipado del monto total de sus notas seniorporcon vencimiento en 2018."El pago anticipado de las Notas 2018 reducirá el monto de la deuda denominada en dólares e incrementará la vida promedio de la deuda de la Compañía, dado que este pago anticipado será realizado con recursos provenientes de deuda nueva en pesos".En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) explicó que aplica a las notas que estén en circulación al 26 de diciembre de 2017."A un precio igual a lo que resulte mayor entre el 100% del monto del principal y la suma del valor presente de los pagos restantes de principal e intereses (sin incluir los intereses devengados hasta la Fecha de Pago) descontados a la Fecha de Pago con base semestral (suponiendo un año de 360 días compuesto por doce meses de 30 días)".Contempla la Tasa del Tesoro de Estados Unidos máspuntos base, más los intereses devengados y no pagados sobre el monto de principal de las Notas 2018 a la Fecha de Pago.Agregó que el aviso con los términos, condiciones y procedimientos para realizar el pago anticipado, está disponible a través de The Depository Trust Company, The Bank of New York Mellon, como agente de pago, y The Bank of New York Mellon SA / NV, Sede Luxemburgo, como agente de pago de Luxemburgo.