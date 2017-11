‘Es gracias a ellos’

Publicidad

El entrenador de la Escuela de Natación Orcas, Jorge Medina, destacó el nivel de sus pupilos luego de haber ganado el Premio Estatal del Deporte por segunda ocasión.“Estamos contentos y orgullosos de recibir una condecoración por parte del Estado, que te tomen en cuenta como Premio Estatal del Deporte es algo importante, me toca ganarlo por segundo año, lo gané en 2005, el reglamento lo dice, que no se puede ganar en ciertos años y nos tocó de nuevo este año”, manifestó entusiasmado el preparador.“Se dio la oportunidad de quien buscara el premio, quien tuviera los méritos buscarlo de nuevo, a partir del 2014 se dio la oportunidad de volver a promover el participar y este año nos toca la fortuna, mediante resultados de los deportistas sobresalientes, durante este año se logró ese reconocimiento muy meritorio, sobre todo teniendo grandes atletas que nos pueden llevar a estos resultados, hoy Celaya y Guanajuato podemos tener un Premio Estatal del Deporte”, dijo.Resaltó el reconocimiento que también se le dio a Liliana Ibáñez, quien fue una de sus pupilas.“Contentos porque ambos tuvimos la oportunidad de tener un Premio Estatal y juntos es confortable”.El entrenador no pudo dejar de alabar a sus atletas, a quienes consideró como las piezas claves para lograr el galardón.“Hay gente que merece todo el reconocimiento, Eder Mejía, Andrea Mariscal, Fernanda Sánchez, Emilio Alba, Emilia Gutiérrez, Jaquelín Naranjo, Eduardo Pardo, de los que fueron a eventos internacionales, apoyando dentro de los equipos representativos a Roberto Godínez, Carlos Cano, son de talla internacional que representaron en 2016 a México y tienen todo el merito deportivo y gracias a sus resultados hoy podemos estar con este premio”, agregó el entrenador deportivo.