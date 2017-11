Alistan operativo decembrino

Publicidad

Para estas fechas que se avecinan, se redoblarán los operativos de alcoholímetro tanto de días como de puntos estratégicos.José Frederman Villatoro, director de Tránsito y Vialidad de Celaya mencionó que para esta temporada pondrán otros dos puntos más de alcoholímetro a los dos ya conocidos.“Es una época del año en donde aumentan y se tienen más registros de accidentes viales a causa del alcohol, por ello redoblaremos esfuerzos, principalmente el fin de semana”, señaló.Los operativos permanentes son viernes y sábado en los principales accesos de la ciudad, se esta analizando si también será el jueves, añadiendo que serán otros dos puntos más para seguir cuidando la mancha urbana como comunidades.“Son 8 elementos los que trabajan por punto y además estamos en pláticas con la SSA (Secretaría de Salud) para que nos apoyen con 4 o 5 alcoholímetros más (equipo) además de los 10 que ya tenemos”, señaló.Por lo que invitó a la gente que si va a tomar no conduzca, designen a un conductor responsable, y que respeten y no excedan tanto los limites de velocidad y el consumo del alcohol, sin caer en los excesos.Cabe recordar que sigue el programa de ‘Conductor Responsable’ en donde restaurantes y bares de la ciudad apoyan a quienes son conductores designados para evitar los accidentes sigue vigente.Al final exhortó a que la ciudadanía no reporte en redes sociales las ubicaciones de los operativos, ya que son para prevenir y salvar vidas, además que las multas por estado de ebriedad son de las más altas, rondan en los 5,500 pesos más el corralón, arrastre y más.