Perdonan al PAN 75% de recargos en predial

“En la mayoría de casos, los que vienen a ventanilla se les da el 25% y los que pasan conmigo es del 50 al 60%, dependiendo de las situaciones, con las facultades que tengo de Hacienda (SHCP)”.

El Partido Acción Nacional, tenía un adeudo de 6 años en el pago predial de las instalaciones ubicadas en la ciudad, deuda que ya adelantaron, y se les otorgó un descuento del 75% en recargos, así lo externó la Tesorera Municipal, Lourdes Herrera.“En el mes de agosto se acercó personal del PAN con nosotros, que tenían un adeudo y querían liquidarlo, quedaron de venir posteriormente y quedaron de pagar a finales de octubre y se realizó el pago, hasta el 2016 y ahorita tienen un adeudo del año 2017, que es la cantidad de 5 mil 297.46 pesos y con recargos es de 5 mil 827.18 pesos de impuesto predial total”.Antes de liquidar tenían el adeudo de 31,167.21 pesos, más el recargo ascendía a 50 mil 312 pesos y el descuento del 75% fue de 14 mil 20 pesos.Con respecto al descuento lo justificó de esta manera: “Todos los ciudadanos que se acercan piden un descuento a los recargos, en el caso particular (PAN) se les otorgó un descuento del 75% en recargos, y con respecto al cobro de la cartera vencida se hace todo el procedimiento y a todas las personas que se acercan se les atiende, a algunos se les firman convenios, otros se les da el 25% al 50% dependiendo de su situación”, externó.En el caso de asociaciones civiles incluso se les ha dado el 80% de descuento, como a asociaciones religiosas y en este caso se le otorgó este porcentaje por no ser entidad con fin de lucro, como las empresas.Resaltó que para este proceso se tiene que hacer una solicitud, misma que el partido solicitó y que no han revisado todos los documentos de adeudos de muchas personas, por eso el atraso del mismo.El alcalde Ramón Lemus habló sobre la situación de la deuda y el pago de la misma por parte del Partido Acción Nacional.“Por lo que tengo enterado ya prácticamente ya se pagó la deuda, queda una cantidad menor y que entiendo la van a cubrir”, externó el Edil.Recalcó que el partido no tiene privilegios con respecto a los pagos, que como cualquier ciudadano paga lo que corresponde y están al pendiente de sus obligaciones, se le exige igual que a cualquier persona.