Se cuidan de robos con malla ciclónica

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Debido a la inseguridad que viven a diario, vecinos de la calle Retorno de Álamos en la colonia Residencial, decidieron poner a mitad de la vialidad una malla ciclónica para evitar robos y asaltos.La calle está conformada por dos grupos de vecinos organizados entre si; la primera es la Privada Álamos y la segunda es el Retorno Álamos, quienes en las próximas semanas planean colocar rejas para cerrar desde Rosas Moreno.“No pasan patrullas por aquí, el tema de la seguridad está muy rebasado; los ciudadanos estamos tomando cartas en el asunto. La decisión que tomamos es poner rejas para impedir que entren malas personas y que los que vivimos adentro vivamos tranquilos”, dijo Pedro Olvera, vecino del Retorno.Entre los robos que han sufrido en esa parte de la calle hay robos a baterías, a casa habitación, asaltos a transeúntes, lo que ocasiona intranquilidad en su domicilios y al momento en que tienen que salir o dejar su casa sola.Comentó que desde hace tiempo solicitaron a las autoridades una malla, pero debido a que no les contestaron, decidieron poner una malla ciclónica a mitad de la calle.Por esa razón, el jueves pasado acudió el personal de Desarrollo Urbano a retirarla, pero debido a que los funcionarios no contaban con una orden por escrito para hacerlo, los habitantes volvieron a ponerla.Los colonos refirieron que desde que pusieron la malla ciclónica se sienten más tranquilos, pero esperan colocar una reja desde la calle Rosas Moreno para quitar la malla y cerrar el Retorno y la Privada.Por otra parte, vecinos de la Privada Álamos señalaron que desde la semana pasada comenzaron a poner la reja desde la calle Rosas Moreno y ya se instalaron los dos postes sobre la banqueta, que la van a reforzar.“Queremos cerrar la privada por los robos, hemos sido muy respetuosos en cuestión de mantener todo intacto pero ya no se puede y estamos solicitando a gritos una reja”, refirió Imelda Villagómez, habitante de la Privada.Refirieron que todos están de acuerdo y que no afectarían a nadie. El viernes se reunirán con Desarrollo Urbano para llegar a una acuerdo.