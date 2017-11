Sin riesgo de perder apoyo para obras

Publicidad

Con respecto a que posiblemente el Municipio pierda recurso federal ya destinado, el alcaldey el director de Obras Públicas, Enrique Miranda, resaltaron que el recurso se usará para las“En el tejido social lo que nos corresponde son cerca de 140 acciones pendientes, van 120 obras contratadas, y en proceso van otras 20, se va a salir sin problema”, resaltó Miranda.Y con respecto alresaltó que son sólo 35% de las obras las que no se han iniciado, que van en proceso 100 y para el 31 de diciembre ya estarán contratadas todas las obras.“Lo que falta es liquidarlas, pagarlas, estamos trabajando para salir bien, se paga a los contratistas cuando acaban las obras, se les da un anticipo, van realizando estimaciones y al final se liquidan”, resaltó.Al igual el alcalde Ramón Lemus dijo que no hay ningún riesgo de perder el recurso.“No hay ningún riesgo, estamos a punto de terminar todo lo planeado, no hay riesgo, las obras van avanzadas, y todo será en tiempo y forma”, externó el Edil municipal.Señaló que las obras si tienen un ligero retraso pero ambos funcionarios señalaron que ahora si las obras del eje NorPoniente y la Glorieta de Fundadores estarán listas antes de finalizar el año.