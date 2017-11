‘Felipe, un genio’

Publicidad

Me quito el sombrero ante la genialidad de Felipe Calderón, el único político que juega con tres candidatos para el 2018, incluyendo el de Videgaray.R- Guau, mi Santias, ahora si te mandaste con tu afirmación de que Calderón juega con tres candidatos.S- No es afirmación, mi Rufo, es opinión y sí, creo que Felipe va con tres candidatos o cuando menos con dos: El primero el del PAN, si como da la impresión, el fraude denominado Frente Ciudadano, manipulado por tres presidentes de partido político de dudosa reputación, se rompe, Felipe podría jugar desde el PAN con un candidato como el priísta-elbista Miguel Ángel Yunes o cualquiera de los senadores autollamados rebeldes (los que van contra Ricardo Anaya); en el carril de los independientes, Felipe juega con Margarita su esposa y con la papeleta del PRI, Felipe juega con Meade, recordemos que fue Secretario de Energía y de Hacienda durante su mandato.R- Grrr, pero Meade es el candidato de EPN y el “nuevo” PRI, que resultó más cínico y ladrón que el viejo PRI.S- No creo que Meade sea el de EPN, de Videgaray y de Trump ¡Sí!, el punto es, si un secretario de gobierno felipista llega a la Presidencia, ¿es o no es candidato de Felipe Calderón?... Además, recodemos “El Amasiato”, la investigación del periodista Álvaro Delgado patrocinada por la revista Proceso, cito: “En una hora y media se selló el destino del país durante dos sexenios. En 2006 –y en una reunión que define el concepto de “acuerdo cupular y en lo oscurito”– Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pactaron el apoyo del PRI mexiquense al panista en las elecciones presidenciales que estaban por venir, y el respaldo del michoacano al entonces gobernador del Estado de México para los comicios de 2012. En el libro El Amasiato, el reportero Álvaro Delgado detalla todo lo relacionado con esa alianza, que abrió la puerta a una guerra y a una nueva era de corrupción y opacidad.”… Visto desde este contubernio, el candidato de Trump/Videgaray/EPN (que no del PRI), ¿es o no es el candidato de Felipe?R- Grrr, ¿crees que Margarita lo sabe?S- Creo que sí, cosa de ver el retuit en donde Felipe ataca al Peje y Lagarto, porque éste descalificó a Meade, el supuesto candidato del PRI… ¿Qué tiene Felipe que meterse en medio de las patas de los caballos para defender a Meade de AMLO?R- Auuu, pero lo mismo hizo el senador Javier Lozano, mi Santias…S- Sí, pero, aunque Felipe y Lozano comparten tener el alma azul/tricolor, lo hizo por diferentes razones; analiza: Lozano lo mismo le echa porras a Rafa Moreno (suspirante presidencial y ex gobernador de Puebla), que al Gober de Puebla Tony Gali o a Meade el priísta... Lozano está en promoción personal, en mi opinión, porque quiere gobernar Puebla y va a todas con todos, Felipe es diferente, está apoyando a su alfil Meade, de la misma manera que está detrás de la no campaña de Margarita y tiene en cartera a Yunes y a los senadores rebeldes.R- Grrr, ¿y eso es ético, mi Santias?S- No creo que en la política mexicana se dé la ética, a como veo, en la política se dan los intereses personales, de grupo, de tribu o de pandilla (los de México no) y en esos intereses juegan hasta los narcos… Visto así, es que opino que Felipe Calderón es un genio al ir a la elección presidencial con tres cartas; tan estoy convencido de ello, que cada tarde me tomo dos o tres copas de licor para ser como Felipe, de inteligente.R- Grrr. Creo que me estás cotorreando, mi Santias.S- Para nada, perro; a los que si se están cotorreando es a los electores, que creen que eligen gobernante, cuando todo está armado y pactado por quienes de verdad mandan, y no todos son mexicanos. Es por ello que esta elección y la relación Felipe/EPN me recuerdan a aquellos hermanos judíos (Jacob y Abraham), que teniendo sus tiendas una junto a la otra, se reclamaban a diario por la lucha comercial que tenían, según ellos, dando ofertas… hasta que uno de ellos murió y al hacer inventario de sus bienes se dieron cuenta de que ambas tiendas compartían una misma bodega en la parte trasera y que los supuestos pleitos entre hermanos, eran una farsa engaña bobos, como la que cada seis años nos recetan los mentados partidos políticos.Mi Rufo, dicho lo anterior, solo queda por ver si Meade simula dentro del PRI una lucha interna (para recibir recursos públicos para precampañas) y así se destapa como mentiroso profesional… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.