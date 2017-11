¿Cuánto cuesta un plato de carne humana?

Publicidad

Luego de que se diera a conocer la existencia del primer restaurante "legal" de platillos hechos a base de carne humana, muchos se cuestionan, ¿cuánto costará un platillo de comida?Fue lo mismo que nos preguntamos cuando nos enteramos que en Tokyo comer carne humana es 100% 'real no fake'.En Japón se inauguró el primer restaurante “legal” de carne humana llamado “Resu ototo no shokuryohin”, lo que significa “Hermano comestible”. El lugar se encuentra alejado de la ciudad más cara y moderna del mundo, pero eso no impide que la gente vaya a probar la carne humana.En el 2014 fue aprobada una ley que decía que ya era legal el consumo de la carne, pero debían cumplir con ciertas normas sanitarias.Se consigue en personas que antes de morir deciden vender su cuerpo para que puedan ser consumidos.Pueden llegar a recibir hasta 30 mil euros por él, sólo si el donante es joven, mientras de mayor edad sea la persona, menor es el pago. También es importante mencionar que la muerte debe ser natural y que el pago se le da a la familia del donante.Este platillo exótico esta en nada más y nada menos que en 26 mil pesos. El costo tan alto se debe a que no es común comerla, resulta una experiencia extravagante y, además, los cuerpos son sometidos a un tratamiento médico para prevenir el deterioro de la carne después de la muerte.