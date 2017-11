En América, les quita el sueño la falta de gol

Publicidad

La falta de contundencia es una situación que preocupa a los jugadores de AméricaEn los últimos cuatro partidos de Liga y los dos de Liguilla, el cuadro de Coapa se fue en blanco en cuatro y en los otros dos sólo consiguió un par de anotaciones, una contra Puebla y otra ante Santos LagunaY en la serie de cuartos de final contra Cruz Azul no logró dañar el marco de La MáquinaEl defensa Bruno Valdez recordó que el equipo no puede repetir dos compromisos sin gol como sucedió con los celestes, porque quedarían fuera de la Liguilla ya que Tigres culminó en mejor posición de la tabla, segundo con 32 unidades, dos más que los azulcrema“Ya no tenemos la ventaja de la posición de la tablaDebemos marcar un gol y mantener el cero en este partido de local, ya después pensaremos en el siguiente partido”, comentó a la prensa“Marcando en casa uno o dos o goles y con el cero, será una gran ventaja para nosotros”Además, el jugador americanista indicó que si bien es cierto la falta de gol es un dolor de cabeza para el equipo, lo importante es que existe solidez en la parte baja “a nivel defensivo estamos pasando por un buen momento, eso es con base a los once que entramos a jugar“La defensa depende de los delanteros, medios y arqueroNos faltan los goles”, insistióEl paraguayo, en su tercer torneo y segunda Liguilla con las Águilas, agregó que no le quita el sueño el hecho de que se dé como favorito a los Tigres, para el duelo de semifinales“La gente puede opinar lo que quieraNosotros estamos mentalizados y confiados que haciendo nuestro trabajo podemos conseguir la clasificaciónSi quieren poner como favorito a Tigres, bienvenido seaNosotros vamos por buen camino”, sentenció el jugador de 25 años, quien vio hasta 18 goles en contra de la cabaña crema