Estados Unidos y China acaparan boletos para el Mundial

Al finalizar la fase 1 de la venta de entradas al Mundial de Rusia 2018, la mayoría de las solicitudes proceden del país anfitrión con el 63% de las ventasLa mayor demanda es de Estados Unidos, China, Brasil y AlemaniaThe race for #WorldCup tickets has been on, with more than 740,000 allocated in the first sales phase5 December, tickets will go back on sale! https://tco/WludJeh88q pictwittercom/N4b33Pp9Tv — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 28 de noviembre de 2017 A pesar de que las selecciones de Estados Unidos y China no calificaron al Mundial, sus aficionados son los que más boletos han comprado para la justa veraniegaMéxico es el sexto país seguido de Israel, Argentina Australia e InglaterraLa segunda fase de la venta para obtener un vboleto aleatorio será el 5 de diciembre y concluirá el 31 de enero del 2018Los aficionados podrán solicitar entradas para juegos individuales