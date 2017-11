Extranjeros muy regios

Publicidad

La Liga MX está liderado por los Rayados del Monterrey, un equipo que juega con sólo un futbolista nacido en MéxicoGracias a la regla 9/9, los clubes tienen la posibilidad de iniciar los partidos con hasta nueve jugadores no nacidos en el país o no registrados antes de los 17 años de edad, pero los regios lo hacen hasta con “10”Hugo González, el portero, es nacido en San Luis Potosí, y el otro “nacional” es Jonathan González, quien es nativo de San José, California, Estados Unidos, pero hijo de mexicanosPor esa razón, además de haber sido registrado por los Rayados a los 17 años de edad, puede jugar como nacionalMonterrey, el favorito de todos, además de los González, tiene como alineación base a: Leonel Vangioni, José María Basanta, Nicolás Sánchez, Neri Cardozo y Rogelio Funes Mori, de ArgentinaStefan Medina, Dorlan Pabón y Avilés Hurtado, de Colombia, además del uruguayo Carlos SánchezToda una mezcla de naciones“Tengo claro que los jugadores que vienen de fuera, la mayoría, han venido a enriquecer al futbol mexicano”, ha dicho el técnico de los Rayados, Antonio Mohamed, quien juega según las reglas, porque “así están escritas y hay que echar mano de ellas”En total, en el Monterrey hay registrados 12 extranjeros, o jugadores no nacidos en México, o no registrados antes de los 17 años de edadLos otros foráneos que no son tan utilizados son el portero argentino Juan Pablo Carrizo, el volante paraguayo Celso Ortiz y el también guaraní Jorge Benítez, quien es atacanteTodo esto en detrimento de los 10 mexicanos, sin contar a los González“Esto tiene que ver con la globalización”, añadió el Turco, quien al mismo tiempo sabe que esto ya perjudica a la fuerza laboral de casa“Ojalá que lo más pronto posible se encuentre una solución, algo que beneficie a todosLa realidad es que esto ha elevado el nivel de la Liga, pero también es verdad que hay que cuidar al futbolista local, y por eso nosotros trabajamos muy a fondo en fuerzas básicas, para tratar de que los jugadores que lleguen al primer equipo lo hagan con la mejor preparación posible y puedan competir”Monterrey, el segundo equipo con el plantel más caro de la Liga (552 millones de dólares), ha hecho valer tener a tanto de extranjero, de tanta calidad y tan caro“Está claroA todos en el futbol mexicano les gusta cómo juega Rayados, lo que hacemos agrada a los que conocen y hasta a los que no conocen de futbolOjalá que nos alcance para lo que en realidad queremos, que es el campeonato”, dijo Mohamed, entrenador del máximo favorito al título, un club pletórico de foráneos