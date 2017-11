Guardiola deja a todos perplejos

Publicidad

A Pep Guardiola le ha costado adaptarse a la velocidad, intensidad y pelotas largas de la Premier LeagueEso no es secreto, y él mismo lo ha aceptado después de un primer año con muchas expectativas pero ningún resultadoEntonces, este verano el Manchester City fue y gastó casi 300 millones de dólares en nuevos jugadores que necesitaban para hacer lo que él quierePep no necesita sólo futbolistas con talento, sino jugadores que sean inteligentes tácticamente, estén comprometidos con el grupo y quieran trabajar en equipoGuardiola no ha dejado de sorprendernos en el Barcelona y el Bayern MunichPero lo que hizo el domingo, ante el Huddersfield Town en la Premier League, nos dejó atónitos y maravillados a la vezCorría el minuto 78 cuando el partido estaba empatado (1-1)El rival había puesto básicamente a los 11 hombres en el área a defenderPep decidió sacar a Vincent Kompany (marcador central) y puso a un delantero (Gabriel Jesus)Y se quedó con un dibujo táctico con un solo defensor (Nicolás Otamendi), dos carrileros, tres mediocampistas y cuatro delanterosUn provocador 1-2-3-4Y con el arquero Ederson parado literalmente al borde del círculo central¿Alguna vez se había visto una formación así de agresiva? ¿Qué confianza debe tenerse para animarse a hacerlo? Le salió espectacular: siete minutos después, Raheem Sterling consiguió el gol y el City los tres puntosEste sistema del City de Guardiola encaja perfectamente con los jugadores de la plantilla actualEstán ocho puntos por encima del Manchester United (que está segundos) y con una diferencia de goles enorme (+34)Ya están clasificados para los octavos de final de la Champions LeagueQuieren ganar la Copa de Liga y la FA Cup