Publicidad

La salida de Jémez no desagradó a todos en Cruz Azul Durante todo el torneo, la postura de unidad en torno a Francisco Jémez fue la indicación para los jugadores, pero ayer —al anunciarse su salida del Cruz Azul— hubo varios que sonrieronLa realidad es que algunas de las formas del director técnico español no convencían a todos, mucho menos sus declaraciones, en especial aquellas en las que aseguró que La Máquina “no es un equipo grande”A varios jugadores y parte de la directiva celeste no agradaron ni tantito las palabras de Paquito, quien se mostraba a disgusto en MéxicoLa cúpula cementera entendió perfectamente el mensaje e inició la búsqueda de entrenadorSabía perfectamente que el europeo se iría en cuanto eliminaran al equipoDorlan Pabón está celoso de Avilés Hurtado Con el liderato en la fase regular y la etiqueta de favoritos en la Liguilla, todo parecería miel sobre hojuelas en el Monterrey, pero no es asíGolear a varios de sus adversarios no es suficiente cuando el ego está de por medioEl ambiente en el interior del grupo comandado por Antonio Mohamed no es el mejorHay algunas diferencias entre quienes conforman esa delantera que tantas satisfacciones le ha dado al equipoAvilés Hurtado, la más reciente contratación y campeón de goleo, se ha llevado los aplausos de todos, opacando al “nene consentido”, quien era Dorlan PabónEl atacante ya se siente un poco desplazado y hasta contempla volver a Colombia al acabar el torneoSu molestia ya se nota en el campo, porque a veces no le da el balón a Avilés