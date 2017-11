Miguel Herrera cuenta lo que le pidió Azcárraga

Publicidad

América no se sacude presión a pesar de que Tigres aparece como favorito para la serie de semifinales que arrancará este miércoles en la cancha del Estadio AztecaMiguel Herrera comentó que, desde la primera vez que asumió el timón del equipo, sabía de las exigencias de la institución “hay presión siempre, en todo momento, yo nunca tuve seis meses de gracia, hablé con el dueño y me dijo ‘quiero el título, yo quiero ser campeón ¿alguna duda?”, dijo el ‘Piojo’ al momento en que azotó su mano en la mesa simulando una expresión similar a la hecha por el propietario del club Emilio AzcárragaHerrera rechazó que vea alguna debilidad en los dirigidos por Ricardo Ferretti pese a que el equipo no mostró un buen nivel durante los encuentros de cuartos de final ante los Esmeraldas de LeónReveló que, a comparación de la serie ante Cruz Azul, el equipo jugará con menos tensión porque contra La Máquina había morbo por la rivalidad que existe entre las dos institucionesAmérica saltará al Estadio Azteca con Agustín Marchesín, Pablo Aguilar, Bruno Valdez, Carlos Vargas, Miguel Samudio, Paul Aguilar, Guido Rodríguez, Mateus Uribe, William Da Silva, Darwin Quintero y Oribe PeraltaCecilio Domínguez quedó descartado