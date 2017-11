Pedro Caixinha, el ideal para Cruz Azul

Publicidad

Pedro Caixinha es el ideal para Cruz AzulIncluso, lo querían antes de la contratación del español Paco JémezY pese a que el portugués está amarrado, como lo adelantó esta mañana EL UNIVERSAL Deportes, la directiva celeste se mantiene reservadaPero, ¿qué vieron en Caixinha? Eduardo de la Torre, director deportivo de La Máquina señaló que su "misma línea de profesionalismo con la institución, es lo que buscamos en el próximo técnico"De igual manera, el "Yayo" anunció que el equipo empieza a planear la pretemporada, sin embargo, no se puede planear más sin el nuevo estratega"Todos están citados para el 11 de diciembreNo tomo la decisión al cien, el entrenador tendrá su punto de vista para renovar jugadores", explicó, por lo que la continuidad de figuras como el portero Jesús Corona sigue en viloPor su parte, De la Torre se dijo tranquilo en el cargo: "Para mí es lo de menos, sólo es una firma, estoy en el cargo, no lo he dejado salvo por el problema de salud, pero estoy completo y entero"