Real Madrid clasifica a octavos de Copa del Rey

El Real Madrid se clasificó hoy para los octavos de final de la Copa del Rey al empatar 2-2 en el Santiago Bernabéu con el modesto Fuenlabrada, que durante una hora disputó el pase a los blancosEl global de la eliminatoria habló de un 4-2 a favor del Real Madrid, pero no fue esa la diferencia presenciada entre los dos conjuntosEl joven delantero Borja Mayoral salvó al equipo de Zinedine Zidane con un doblete en la segunda parteEl Fuenlabrada, de la tercera categoría del futbol español, no sólo discutió el resultado, sino que en la primera parte fue mucho mejor que un Real Madrid con un equipo de suplentes que no respondieronJugadores como Dani Ceballos o Theo Hernández perdieron una buena oportunidad de reivindicarseEl equipo de inferior categoría se adelantó a los 25 minutos con un disparo desde fuera del área de Milla que contó con la colaboración del arquero costarricense Keylor Navas, poco afortunado en su reapariciónLa segunda parte comenzó igual y el Fuenlabrada tuvo la oportunidad de igualar la eliminatoria con un remate del veterano central "Cata" Díaz que se estrelló en el largueroA los 62 minutos entró Gareth Bale en el Real Madrid después de más de dos meses sin jugar y su primera intervención fue decisivaPuso un pase magnífico con el exterior de su bota izquierda y Mayoral cabeceó a placerSiete minutos después llegó el segundo gol de Mayoral en un error defensivo del Fuenlabrada y la eliminatoria quedó sentenciadaEl Fuenlabrada no renunció a caer y logró igualar a los 89 minutos con un tanto de Portilla que vino a hacer justicia a lo presenciadoEl Real Madrid sufrió más de lo previsto para eliminar a un equipo de la tercera categoríaSus suplentes no respondieron y sus hinchas pasaron un mal rato