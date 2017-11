Grammy 2018: “Despacito”, nominada a grabación y canción del año

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ya arrasó en los Latin Grammy y ahora competirá por dos Grammy en las categorías principalesEl megaéxito “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en su versión remix con Justin Bieber, obtuvo el martes nominaciones a grabación del año y canción del añoPor el gramófono a la grabación del año, “Despacito” se medirá con "The Story of O" de Jay-Z, "24K Magic" de Bruno Mar, "Humble" de Kendrick Lamar y "Redbone" de Childish GambinoPor el de canción del año, un premio a los compositores, compite con "That's What I Like" de Mars, "4:44" de Jay-Z, "1-800-273-8255" de Logic e "Issues" de Julia MichaelsJay-Z encabeza la lista de candidatos con ocho menciones que también incluyen álbum del año, por "4:44"A este premio también fueron postulados "24K Magic" de Mars, "DAMN” de Lamar, "Awaken My Love!" de Gambino y "Melodrama" de LordeLos candidatos a mejor nuevo artista son Michaels, SZA, Alessia Cara, Khalid y Lil Uzi Vertrad