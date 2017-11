Morena prohíbe a sus candidatos criticar

Publicidad

Luego de lanzada la convocatoria para cargos de elección popular, Morena prohibió a sus aspirantes realizar cualquier señalamiento público en contra del partido o su dirección nacional, bajo la advertencia de la cancelación del registro al cargo que se postule, a quien realice dichas acusacionesUno de los requisitos para aspirantes que ha quedado plasmado en la convocatoria, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, es que no deben realizar acusaciones, incluso, contra sus rivales en la interna del partido"Queda estrictamente prohibido que los/las aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de Dirección u otros/otras aspirantes o protagonistas, o cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partidoLa falta a esta disposición será sancionada con la cancelación del registro aprobado al cargo por el que se postuló", resalta la convocatoriaEl documento de 32 páginas señala que el registro de los aspirantes podrá ser cancelado o no otorgado, por violaciones graves a las reglas establecidas en el Estatuto y la Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional"El registro de los/las aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional", advierte la convocatoriaDe acuerdo con las fechas del partido dirigido por Andrés Manuel López Obrador, quien aspire a la Presidencia de la República tendrá que registrarse el 12 de diciembre en la sede nacional de MorenaLos requisitos son simples para militantes: estar inscrito en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero; encontrarse al corriente en el pago de sus cuotas y contar con la residencia que marca la ley para ser postuladoAsimismo, los ciudadanos que, sin ser miembros de Morena, pretendan participar en la elección respectiva para ser postulados a cualquiera de las candidaturas deberán entregar requisitos de elegibilidad previstos en las leyes federales o locales aplicables, así como la suscripción de un compromiso político con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena"Las y los aspirantes internos o externos podrán registrarse solamente a un cargo, ya sea federal o localEn ningún momento se aceptarán dobles registrosEl proceso de selección se realizará en todo momento conforme a las normas establecidas en el Estatuto de Morena y la convocatoria", detalla el documentoEl proceso electoral Federal comprende una Asamblea Nacional, 300 Asambleas Distritales Federales, 32 Estatales y un Consejo NacionalTodas las Asambleas Distritales Federales Electorales se realizarán el 3 de febrero del 2018