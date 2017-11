"El Bronco" obtiene la mitad de las firmas requeridas

Publicidad

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, rebasó ayer la mitad de las firmas necesarias para conseguir la candidatura presidencial independiente, al recabar 445 mil 535 respaldos de 866 mil 593 requeridosAunque el aspirante reunió 514% de los avales requeridos, aún deberá cumplir con el requisito legal de dispersión poblacional, es decir, que las firmas de quienes lo apoyan deben ser de ciudadanos que residan en la mitad del paísLa ley obliga a que los apoyos recaudados se distribuyan en al menos 17 entidades del país, y en cada una de ellas debe representar al menos 1% del total en la lista nominal de electores respectivaEl corte dado a conocer ayer por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los respaldos recabados por los aspirantes a candidatos sin partido arroja que el mandatario reunió esa cifra de apoyos a 43 días de iniciado el proceso de búsqueda de avales, que en total durará 127 díasDe acuerdo al INE, Margarita Zavala cuenta con 243 mil 897 firmas de respaldo, y con ellas 281% de las que necesita por leyEl senador con licencia Armando Ríos acumula 97 mil 167 apoyos; el comunicador Pedro Ferriz de Con llegó a 63 mil 241 avales, y la aspirante zapatista María de Jesús Patricio Marichuy había logrado hasta ayer 61 mil 692 firmasDescartan recursos de revisiónPor otro lado, la Junta General Ejecutiva del INE declaró infundados los recursos de revisión promovidos para impedir que Rodríguez Calderón El Bronco y Ríos Piter sean considerados aspirantes y puedan conseguir la candidatura presidencial independienteLos recursos de revisión fueron presentados por el PVEM en Nuevo León y por el ciudadano Carlos Mimenza Novelo, quienes alegaron que al momento de la denuncia (desde el 16 y 17 de octubre) ambos no se habían separado del cargo y por ostentarlo transgreden los principios de imparcialidad y equidad, ya que cuentan con infraestructura y recursos para obtener las firmasAmbos recursos fueron declarados infundados, pues los denunciados cumplieron con los requisitos de ley para obtener la constancia de aspirantes a candidato presidencial independiente, y en caso de ocupar cargos deben renunciar hasta que soliciten el registro como candidatos independientes, pero aún no tienen ese carácterConfirma TEPJF decisiones del INEEl Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la ampliación de plazos acordada por el INE para que los candidatos independientes reúnan firmas de apoyo, una semana más del plazo original —hasta el 19 de febrero para los que buscan la Presidencia— en respuesta al reclamo de que supuestas fallas en la aplicación para recopilar firmasEl pleno del TEPJF también dejó firme la decisión del INE de no instalar, como propuso Margarita Zavala, módulos para recabar firmas de apoyo en las juntas locales del INE en los estados, pues desechó el recurso promovido por la aspirante