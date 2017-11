Disco, serie y conciertos, el regreso de Luis Miguel

Publicidad

Luego de no pisar el escenario del Auditorio Nacional en dos años, Luis Miguel volverá a este recinto para complacer a sus seguidores con tres presentaciones durante los días 21, 22 y 23 febrero del próximo añoEl anuncio de estas fechas forman parte de una estrategia El Sol, la cual inició en noviembre de 2016 cuando se anunció la grabación de una serie que hablará sobre su vida y cuyo estreno está previsto para abril, dos meses después de sus showsLa serie biográfica, protagonizada por Diego Boneta, llegará a la pantalla a través de Netflix en México y de Telemundo en Estados UnidosDesde la cancelación de sus conciertos en diciembre de 2015 y marzo de 2016, argumentando problemas de salud, el intérprete se ha dejado ver, siempre sonriente, lo mismo posando con su estilista que de paseo con su entonces novia, Desirée Ortiz o paseando en Guanajuato o en Las Vegas, al tiempo que sus abogados atendían demandas en Estados Unidos y en MéxicoEl anuncio de su regreso a los escenarios, se da a escasos días de haber lanzado al mercado su disco México por siempre, en donde cuenta de nueva cuenta con la participación del Mariachi Vargas de TecalitlánEn entrevista, Carlos Martínez, director musical del Mariachi Vargas, dice que los músicos no han sido requeridos aún para los shows de esta gira del regreso“Hasta ahorita no hay ninguna plática de esoOjalá nos inviten, nosotros encantadísimos pero no se ha dado hasta ahorita ninguna pláticaEstaríamos dispuestos, a nosotros nos encanta el señor Luis Miguel y su música, y más ahora con este disco que se hizo con tanto cariño”, comenta“A ver si se acomodan las fechas de Luis Miguel con las fechas del Mariachi Vargas, si no chocan algunas; la verdad no tengo ni la menor idea, no han platicado y yo no he sabido nada”