Gabriel Soto aclara su verdad sobre la paternidad del hijo de Marjorie de Souza

Gabriel Soto envió un mensaje al periodista Gustavo Adolfo Infante donde habló sobre la paternidad del hijo de Marjorie de Sousa, pues muchos medios han señalado que el podría ser ver verdadero padre y no Julián Gil."Son puras mentiras e información falsa, repito categóricamente que ese niño no es mío y a las pruebas me remito y el tiempo me dará la razón, la verdad ya basta por favor por el bien de mis hijas", leyó Gustavo durante su programa de televisión "De Primera Mano".Recientemente, el actor confirmó su separación con Geraldine Bazán, a raíz de una serie de conflictos matrimoniales que ha vivido la pareja; asimismo, TV Notas publicó que Bazán le pidió una prueba de paternidad de Matías a Marjorie.