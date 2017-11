Publicidad

firmó otro pagaré por 30 mil pesos.

La secretaria de mujeres jóvenes del Onmpri Hidalgo la acusó de robarle dinero según un supuesto video

La denunciante acusa que además, tenía que elaborar los trabajos que la ex regidora debía entregar en la maestría en Género y Derecho de la UNAM impartida en el Congreso federal

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La ex regidora priista del ayuntamiento de Pachuca, Adriana Flores Torres, fue denunciada por el probable delito extorsión ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), por una de sus ex colaboradoras que fue presionada a firmar pagarés y entregarle dos carros derivado de un supuesto robo de 300 mil pesos.En entrevista para Am, la mujer que interpuso la denuncia narró que la secretaria de mujeres jóvenes del Onmpri Hidalgo la acusó de robarle dinero según un supuesto video.“Me dijo que me atuviera a las consecuencias, que sabía quién era mi papá y mis hermanos”, narró.Ante la amenaza contra su familia, firmó un pagaré por 300 mil pesos en julio de 2017, sin embargo, agregó, Adriana Flores empezó a hostigarla por lo que se vio obligada a pagar el 10 por ciento de intereses para instalar unas cámaras de seguridad. Además,La ex regidora pidió que le dejara un carro Sentra y después le exigió que le entregara un Tiida que usaba su mamá. “Tráelo ahora y me quedo con tu teléfono en garantía”, le ordenó.Al regresar le exigió quitarse la ropa con tal de descartar que portaba algún micrófono para grabar la conversación.“Fue tanta su presión y constantes sus amenazas que le dije si quieres te firmo un pagaré pues yo estaba llena de miedo, me gritaba y me amenazaba y no sabía qué hacer, ya que nunca había estado en algo similar”.Tras conocerse en un concurso de oratoria del PRI municipal, la denunciante empezó a trabajar con la entonces regidora capitalina en empoderamiento electoral, control de la agenda de sus actividades partidistas y gestión de recursos de las colonias que visitaban.“Me ilusionó porque no solamente era tener un trabajo, sino estar en la política, o por lo menos yo así lo veía”, dijo la mujer que estudiaba Derecho y Ciencias Políticas.También elaboraba los trabajos que la ex regidora debía entregar en la maestría en Género y Derecho de la UNAM impartida en el Congreso federal. Estaba en las clases, tomaba notas y elaboraba el proyecto de tesis de Adriana Flores, contó.En una ocasión, la ex regidora pidió a la mujer que fuera a la plaza Santo Domingo, en la Ciudad de México, para mandar hacer una credencial de elector falsificada a nombre de Stephania Mendoza con la fotografía de la denunciante con tal de retirar fondos de una caja de ahorro.“Circunstancia que por supuesto no acepté y me trajo una fricción con ella”, narra en el acta de los hechos 12-2017-16422.Contó que Adriana Flores denunció a su anterior asistente personal por el supuesto robo de 1.5 millones de pesos hasta que los familiares de la acusada le entregaron una casa como pago.“Durante el tiempo que trabajé para ella me señaló que todo error cuesta y que tenía que pagarlo de mi sueldo”.En agosto de 2016, agregó, Adriana Flores viajó a Rusia, India y China en compañía de sus hermanas pero ordenó cambiar el vuelo de regreso de una de ellas y al no lograrlo su asistente tenía que pagar de su salario 23 mil pesos.