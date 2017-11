Evite incendios en temporada navideña

Publicidad

La temporada navideña ha llegado, pinos, adornos, series y cascadas de luces comienzan a ser parte de la decoración de nuestras casas.Si bien, logran que nuestras casas sean un atractivo visual pero también pueden ser un peligro. Si no cuentas con una buena instalación eléctrica o tus adornos no son de la mejor calidad, pueden ocasionar un corto circuito que pudiera desencadenar en un gran incendio.AM te trae algunas recomendaciones para evitar tragedias en esta temporada:Revisa periódicamente los cables de las luces, no deben estar calientes ni pelados.No utilices luces eléctricas para adornar un pino metálico.Al salir de casa y en las noches procura apagar todas las luces navideñas.Nunca instales tu pino cerca de una chimenea, estufa o calefactor.Verificas que tus luces estén en buen estado antes de instalarlas, que no tengan fisuras o daños.Las luces de led consumen menos energía, y no se sobrecalientan.No combines luces con otras conexiones, evita sobrecargar enchufes.

¡Toma tus precauciones y disfuta estas fiestas navideñas!