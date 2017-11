Publicidad

En la sesión de la comisión política permanente, en la que el Dr. @JoseAMeadeK presenta su carta de intención para ser pre candidato de nuestro partido a Presidente de la República, cenopistas de todo el país participan activamente #CNOPConMeade pic.twitter.com/iLPaJkq5Q1 — CNOP Nacional (@CNOPNacional) 28 de noviembre de 2017

Ha sido un privilegio servir a México desde diferentes lugares. Agradezco al Pdte. @EPN por su confianza y por la oportunidad de encabezar @SRE_mx, @Sedesol_mx y @SHCP_mx. Hoy me despido de esta gran institución para seguir nuevos proyectos. Mi reconocimiento al equipo hacendario pic.twitter.com/RCEGzGIMpI — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 27 de noviembre de 2017

entregó a la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) una carta donde manifiesta su intención de participar en el proceso interno de selección del candidato presidencial por esta fuerza política.Fue en punto de las 20:51 horas cuando Meade Kuribreña hizo su solicitud formal para aspirar a la precandidatura. El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, recibió la documentación y el manifiesto de intención.En el acto, efectuado en el auditorio "Heriberto Jara" de la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el exsecretario de Hacienda agradeció el respaldo a los dirigentes de los tres sectores y de las cuatro organizaciones políticas, con quienes se comprometió a no defraudarlos.Sostuvo que el partido tricolor es la mejor alternativa y externó su compromiso de trabajar con rumbo cierto y con experiencia, buscando el diálogo y no la confrontación, así como buscando coinciencias, con propuestas y no con viejas recetas que no han funcionado, pues sólo la unidad hará de México una gran potencia y con ello ganarán las elecciones de 2018.La mañana de este lunes, el exfuncionario federal anunció su nuevo proyecto político, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto diera a conocer que aceptaba su renuncia como titular de la SHCP.