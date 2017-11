México ocupa el quinto lugar en trata de personas

Publicidad

justiciaysoc México ocupa el quinto lugar a nivel internacional en el delito de trata de personas, por lo que el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia llamó a combatirlo con más coordinación entre países, pues no conoce de “fueros, competencias y fronteras”En la primera Cumbre Hemisférica sobre Trata de Personas, organizada por la CNS en la Ciudad de México, el funcionario alertó que las amenazas del crimen organizado transnacional son cada vez más sofisticadas y ante ello las instituciones de seguridad deben transformarse, estrechando aún más sus vínculos de cooperación“Sin coordinación entre países es imposible avanzar en la sanción y erradicación de este delito en particular, que no conoce de fueros, que no conoce de competencias, que no conoce de fronteras”, advirtióPuntualizó que en el mundo del delito global, las fronteras entre naciones se diluyen, “la trata, la llamada esclavitud moderna, es una actividad transnacional que implica trabajar más allá de nuestras fronteras”Ante representantes de instituciones policiales de América Latina, enlaces de Interpol, Europol y agregados militares, Sales Heredia expuso que en México se modificó el marco jurídico en los últimos años, para combatir de manera eficaz la trata de personas, sin embargo, dijo, no alcanza con estas acciones“No basta modificar el marco normativoTenemos que cambiar nuestra cultura de tal forma que enfrente efectivamente la violencia de género, que sea capaz de generar una política pública que ponga en el centro de la agenda el combate a la trata de personas como prioridad”, consideróRecordó que a través de la coordinación con organismos internacionales como la Interpol, la Policía Federal ha logrado resultados importantes como el desmantelamiento reciente mente de una red de tratantes que operaba de México a Nueva York“Nuestro trabajo multiplica sus resultados cuando vamos en el mismo sentido, cuando intercambiamos información, cuando coordinamos operaciones, cuando sabemos cambiar los objetivos de alcance local por horizontes más amplios”, sostuvoSales Heredia refirió que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, establece con claridad que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, “se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino, que incluya medidas para prevenir, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas” Sugirió que es necesario avanzar “hacia una perspectiva más amplia, integral, coordinada, para proteger y prestar asistencia a las víctimas mediante mecanismos nacionales, regionales e internacionales”Dijo que urge sumar voluntades para poner un alto a la explotación, por “causa de la ambición de unos cuantosUn alto a que miles de personas en el mundo entero, sean vistas como un objeto de un regateo”Al impartir una conferencia magistral durante el foro, el comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto señaló que en su último informe la Oficina de las Naciones Unidades contra la Droga y el Delito estimó que de las 40 millones de víctimas de trata en cualquiera de sus vertientes, 51% son mujeres y 28% son menores de edad“La trata de personas es el delito más redituable para el crimen transnacional, solamente después del tráfico de armas y de droga”, dijoReveló que esta actividad genera ganancias anuales superiores a 150 mil millones de dólares, según datos de la Organización Internacional del Trabajo“Esto es 44 veces los recursos que la UNICEF requiere para atender a 81 millones de niños en situación de pobreza en 48 países”, subrayóDestacó que en la presente administración se han liberado a 600 víctimas de trata de personas, de las cuales la mayoría son mujeres, niñas y niños originarios de países de América Latina, Europa y AsiaInformó que se logró desarticular a 37 bandas y detener a 559 personas de diversas nacionalidades por el delito de trata de personas