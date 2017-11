¡Feliz Navidad! A la vista incremento de pasaje

Publicidad





Incremento de 2.50 pesos en la zona metropolitana, durante seis años

¿? Por anunciarse

El Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo autorizó un incremento del transporte de 7.50 a 8 pesos en la zona metropolitana

El gobierno de Hidalgo y los concesionarios del transporte público incrementaron 50 centavos la tarifa del servicio colectivo, al pasar de siete pesos a 7.50 en la zona metropolitana de Pachuca

Incremento del pasaje del transporte público de 6.50 a siete

El entonces Instituto Estatal del Transporte autorizó aumento a la tarifa del servicio en Tulancingo, Pachuca y su zona metropolitana al pasar de seis a 6.50 pesos.

El Instituto Estatal del Transporte (IET) autorizó un ajuste de la tarifa del transporte público de 5.50 a seis pesos, derivado de incrementos en el salario mínimo y en la canasta básica

La Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) de Hidalgo considera un incremento a las tarifas del servicio público para 2018.El porcentaje estará definido hasta concluir el acuerdo tarifario en días próximos, informó Rufino León Tovar, titular de la dependencia.Durante su gira de trabajo por Tula, el secretario recalcó que este año no se autorizó incremento al pasaje pese al gasolinazo, pero sí se deben hacer adecuaciones para evitar que se produzca la denominada "guerra del centavo" en donde se incremente la competencia desleal con tal de conseguir más pasaje.En dicho incremento también se contempla el costo por mantenimiento de unidades a bien de que si, por ejemplo, el cambio de frenos se hace cada tres meses, no se comience a ampliar el periodo de mantenimiento y con ello, se incremente el porcentaje de accidentes.Recalcó que el acuerdo tarifario quedará listo este mismo mes y pretende la regularización de las tarifas de manera integral, además de obligar a los concesionarios a portar sus tarifas y programar revisiones periódicas que permitan tener un control en los costos.Puntualizó que aunque el incremento es necesario, buscará que no afecte la economía familiar, por lo que se programa un aumento pequeño pero significativo.Cabe mencionar que pese a que no se autorizó el incremento este año, diversas líneas de transporte local sí aumentaron un peso en el cobro del pasaje. Por poner un ejemplo, las combis que van de Tlaxcoapan a Tula pasaron de cobrar 14 a 15 pesos.