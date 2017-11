Publicidad

Un buen susto se llevó el conductor de una camioneta, quien por esquivar un bache al circular sobre el circuito Chapultepec, Tulancingo, perdió el control y volcó.El percance ocurrió después de las dos de la tarde de este martes, a la altura de la colonia La Cruz; a donde arribaron los servicios de emergencia, pero no fue necesario el traslado de ninguno de los ocupantes.Felipe Sánchez, de 22 años y originario de Santiago Tulantepec, narró a las autoridades que conducía a una velocidad normal, cuando de momento se percató del bache, por lo que volanteó, pero no pudo evitar la volcadura del vehículo.Su acompañante resultó con algunas contusiones, pero de manera superficial.Cabe mencionar que esta vialidad es responsabilidad del gobierno estatal y fue inaugurada en 2012 con el entonces gobernador Francisco Olvera; sin embargo, hasta el momento no se ha dado el proceso de recepción y ya presenta un grave deterioro, sobre todo en la zona que comprende la colonia EL Paraíso.