En lo que va de esta administración estatal, han sido 320 mil guanajuatenses los que lograron certificarse en estudios de nivel básico por parte del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba).

Como parte de la estrategia “Construyendo el Guanajuato Educado que Queremos”, autoridades estatales y municipales reconocieron la labor de diferentes instituciones que han apostado por que más personas salgan del rezago educativo.

La titular de Inaeba, Esther Angélica Medina Rivero señaló que se disminuyó el rezago educativo del 41.1% al 37.7%, con lo que se rebasó la meta comprometida, mientras que en alfabetización pasaron del 8.2% al 5.5% de la población estatal, incluidas personas con discapacidad.

“ Impulsamos grupos de mujeres que aprenden a leer y escribir, coadyuvando a mejorar su vida, a que terminen la primaria, la secundaria, con lo que hoy el 67% de las personas que atendemos son mujeres”, dijo.

Por su parte, el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez refirió que el rezago educativo es un tema que se debe enfrentar en conjunto, para tener resultados exitosos, además de reconocer el hecho de que son principalmente las mujeres quienes han continuado con sus estudios.

“ Terminando la primaria no se queden ahí, sigan por la secundaria, terminando la secundaria, no se queden ahí, vayan por la prepa (...) hoy no hay límites más que los que ustedes se quieran poner, hoy ustedes tienen la posibilidad de crecer, de ser cada día mejores personas”, refirió.

En el evento, los municipios de Irapuato, Celaya, León y Guanajuato, alcanzaron bandera blanca en alfabetización, reconocimiento otorgado por la UNESCO, al tener menos de 4% de su población sin saber leer o escribir.

Las empresas Flexi, Bachoco y UBSA, fueron reconocidas por su solidaridad en la atención del rezago educativo, y también el Inaeba recibió el distintivo “Guanajuato Crece” por la calidad y buenas prácticas en sus procesos.

Asimismo, se anunció que a partir de ahora, serán tres Centros Comunitarios Digitales Móviles los que brindarán servicios educativos en zonas alejadas de la entidad.

Publicidad