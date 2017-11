Encuentran a 9 ejecutados

Los cuerpos de tres personas ejecutadas fueron encontradas en el interior de un lote baldío sobre el camino de acceso a la comunidad de Yostiro del municipio de Pueblo Nuevo, cerca de los limites con Irapuato. Estas personas presentan disparos de arma de fuego y se presume que los tiraron en el lugar ya sin vida.

El reporte inicial a los agentes del Ministerio Público se dio alrededor de las 4 de la tarde, sin embargo, trascendió que los hechos pudieron darse una hora antes.

Sobre la carretera estatal Irapuato-Pueblo Nuevo existe la comunidad de Yostiro, justo en el acceso a esta localidad del lado derecho, se localizaron los tres cuerpos en un lote baldío; dos de ellos juntos, uno encima del otro; vestían pantalón de mezclilla azul marino, camisas azules y zapatos negros.

El tercer cuerpo se localizó a poco más de dos metros de distancia, vestía un pantalón de mezclilla azul marino, playera negra y una sudadera gris.

Vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades correspondientes quienes de manera inmediata se trasladaron hasta el lugar y confirmaron los hechos.

Elementos de Seguridad Pública del municipio de Pueblo Nuevo acordonaron el área en espera de los agentes ministeriales y peritos de la Sub Procuraduría para hacerse cargo de la escena del crimen.

Al ser esta una zona no muy transitada, no hubo testigos que identificaran o señalaran a dejar los cuerpos de estas tres personas, que hasta el cierre de esta edición no habían sido identificados.

Al arribo de peritos de la Sub Procuraduría, se hizo el levantamiento de indicios que puedan brindar cualquier tipo de pista que dé con los agresores de estos hechos.

Los cuerpos fueron levantados y llevado a realizarles la necropsia de ley en el Servicio Médico Forense (Semefo)

›› Dejan restos en bolsas negras

El cuerpo de un hombre decapitado, atado de pies y manos, fue abandonado ayer sobre el camino a la comunidad del Guayabo, a escasos 80 metros del fraccionamiento San Javier, al poniente de la ciudad, confirmaron autoridades policiacas.

Los restos fueron abandonados entre una cobija y dos bolsas de plástico en color negro, informó Samuel Ugalde García, titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Lo abandonaron a escasos cinco metros de dos cámaras de videovigilancia del municipio instaladas en un poste de telefonía.

“ Nos encontramos con el cuerpo de una persona del sexo masculino y afuera de la bolsa el tronco y a unos metros su cabeza”, dijo Samuel Ugalde.

El reporte al 911 entró alrededor de las 6 de la mañana, refiriendo que en bolsas estaban restos humanos.

Tras las llamadas de reporte, se trasladaron al camino varios elementos de Policía Municipal, quienes confirmaron el hallazgo.

Al lugar se trasladaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con personal de la Unidad de Investigación de Homicidios y gente de Servicios Periciales.

Hasta el cierre de esta edición la víctima no había sido identificada ya que entre sus pertenencias no contaba con algún documento.

›› Hallan otros dos en camino

Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados sin vida y con signos de violencia en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Malpaís, pocos metros antes de arribar al acceso de la ciudad por el Jarrón Azul proveniente de Salamanca.

El reporte se realizó a las 2:30 de la tarde al informar que había dos cuerpos tirados en un camino boca arriba cerca de la gasolinera que pertenece al actual presidente municipal Manuel Granados Guzmán, desconociendo si aún estaban con vida por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

A los pocos minutos arribaron elementos de Seguridad Pública y personal de la Cruz Roja, quienes buscaron signos vitales en ambos sujetos, pero ya no tenían vida, por lo que se acordonó la zona y se solicitó la presencia de los agentes del Ministerio Público (MP).

Ambos cuerpos presentaban signos de violencia en distintas partes del cuerpo, sin tener aparentemente lesiones provocadas por arma de fuego, siendo identificados por los agentes ministeriales con los alias de “El Toño” y “El Chapa”, sin proporcionar los datos generales.

Pese a que se revisaron todas las inmediaciones del lugar donde se encontraban los cuerpos, no se logró localizar algún casquillo percutido ni objeto que pudiera haber sido empleado para quitarles la vida.

Posteriormente se esperó la llegada de personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento de los dos cuerpos y trasladarlos para aplicarles la necropsia de ley y determinar cuales fueron las causas específicas del fallecimiento de ambos

›› Junto a carretera

Una persona fue encontrada sin vida y al interior de una bolsa negra, misma que fue depositada a un costado de la carretera que comunica las comunidades de Rodeo de San Antonio en el estado de Michoacán y Joroches en Guanajuato.

El hallazgo se dio cerca de las 2 de la tarde cuando campesinos encargados de trillar las tierras ubicadas a un costado de la carretera estatal Joroches-Rodeo de San Antonio, se percataron de la existencia de una bolsa negra, misma que al revisarla se pudieron percatar que contenía restos humanos.

Enseguida dieron aviso al Sistema de Emergencias 911, por lo que se trasladaron al lugar elementos de Seguridad Pública adscritos al Mando Único del municipio de Huanímaro.

Al llegar pudieron constatar el reporte por lo que llevaron a cabo el acordonamiento, dando parte al Ministerio Público.

Al lugar también acudieron Agentes de Investigación Criminal, así como Peritos de la Subprocuraduría de Justicia Región B, siendo estos los encargados de llevar a cabo el levantamiento de evidencias.

El cuerpo fue levantado horas después por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y trasladado a Irapuato para practicarle la necropsia.

Cabe destacar que el cuerpo se encontraba a escasos cien metros de donde pasa el Río Lerma y que divide los estados de Michoacán y Guanajuato.

›› En distintas comunidades de Pénjamo

En distintos puntos de la ciudad de Pénjamo fueron encontrados dos hombres sin vida, siendo solamente uno de ellos al que se le apreciaban a simple vista lesiones producidas por disparo de arma de fuego.

El primer hallazgo fue reportado al Sistema de Emergencias en punto de las 10 de la noche en el cual se informaba que sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad Castillo de Villaseñor se encontraba una persona sin vida por lo que solicitaban la presencia policial. Al lugar se desplazaron elementos de Seguridad Pública.

Agentes de Investigación Criminal con el apoyo de peritos de la Sub Procuraduría de Justicia,región “B” llevaron a cabo el levantamiento de evidencias.

En un segundo hecho fue reportado que en la comunidad de Aratzipu se encontraba otra persona sin vida.

Luego de varias horas y de haber llevado el peritaje fue levantado el cuerpo por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para trasladarlo a Irapuato y someterlo a la necropsia.

Hasta el cierre de esta edición ninguna de las dos víctimas había sido identificadas.