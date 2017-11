Protestan salmantinos en oficinas de SAPASVA

Publicidad

Habitantes de la comunidad de Valtierrilla se manifiestaron en las oficinas del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASVA) de manera pacifica para pedir autonomía en el tema del agua.Poco más de 30 personas acudieron a las oficinas de SAPASVA a un costado de la plaza principal de la comunidad de Valtierrilla, pues piden a las autoridades municipales no continuar con la instalación de los medidores de agua.“Nosotros no vemos un beneficio. Antes pagabamos 60 pesos a lo mucho, ahora hay recibos de más de 500 pesos. Hay unos que hasta más de dos mil pesos, aparte los encargados del agua nunca nos informan las cosas que tiene que ver con el consejo del agua”, explicó uno de los manifestantes.Declaran que otro de los temas que ellos piden es que se les informe la situación del sistema operador del agua en la comunidad pues se quejan que el encargado, Eleazar López, nunca está para atenderlos y los reuniones que se acordaron cada seis meses no se realizan.“Nuevamente pedimos que se retiren los medidores desde hace dos meses pero nos ignoran, deben dejarnos trabajar somos una comunidad autónoma en este sentido del agua. Aparte el encargado nunca está, y están cobrando cantidades que no corresponde”, dijo Erlinda Ochoa, habitante de Valtierrilla.Los manifestantes comentaron que continuaran pidiendo que los medidores no sean colocados y aquellos que se instalaron se retiren.