Incorporemos más naturaleza en nuestros edificios

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Estoy sentado frente a una computadora, viendo en la pantalla -una tras otra, hasta sumar treinta- fotografías del nuevo Palacio de Justicia de París, que diseñó el arquitecto italiano Renzo Piano. Las imágenes son espectaculares y las tomó Sergio Grazia.Si el trabajo de los arquitectos es diseñar espacios para el desenvolvimiento de las actividades humanas, y hacerlos funcionales, atractivos y sólidos, el mío es admirar sus obras. Es verdad que arquitectos hay muchos, pero como en todas las profesiones, sólo unos cuantos destacan por la excelencia de sus edificios.Lo que más llama la atención del nuevo Palacio de Justicia parisino, contemplándolo desde un punto alto (quizá por la cámara de un dron), son los 500 árboles plantados en las tres terrazas (en los pisos 8, 18 y 28, según apreciación visual), que en conjunto suman una hectárea, y que “crea espacios cómodos para la reflexión o la discusión”, conforme la descripción enviada por el equipo del proyecto.Sin duda, la opinión pública parisina, francesa y mundial (somos muchos los que amamos la «Ciudad Luz», la Ville lumière), aprueba éste edificio de 160 metros de altura y cuatro “volúmenes apilados de tamaño decreciente”, ubicada en Clichy-Batignolles, en el extremo norte de la capital gala. ¡Qué diferencia de la Torre Montparnasse, paralelepípedo de cristal oscuro, de 210 metros de altura, ubicada no lejos de la Torre Eiffel, calificada como el edificio más horrible de la ciudad!Hace muchos años, los habitantes de ciudades grandes y medias en todo el mundo, se sentían orgullosos de su progreso cuando se comenzaban a construir edificios altos, muchos de ellos simples cajones de cemento cubiertos de vidrio por los cuatro lados. Peor aún ocurrió cuando esos mastodontes se multiplicaron y se construyeron uno junto a otro, dejando sólo un lado para la entrada de luz solar: el frente que da a una calle o avenida.Yo trabajé en las oficinas centrales del sindicato de maestros, en la capital del país, en un cubículo del cuarto piso (allá por 1987-88), y no sabía si era día o noche, porque no teníamos acceso a ventana alguna y todo el tiempo estaba encendida la luz de neón. Muchos edificios de oficinas, hoteles o de otro giro comercial deprimen a sus inquilinos por el encierro permanente, debido al mal diseño arquitectónico. Ver desde el aire fotografías de algunos barrios de Sao Paulo en Brasil; Nueva York (la ciudad); Santiago de Chile u otra megalópolis, es contemplar hacinamientos de edificios altos y cerrados.Afortunadamente, de un tiempo a la fecha, algunos pioneros de la arquitectura amigable con el ambiente, comenzaron a incorporar la naturaleza a los edificios. Y no digo sólo en derredor del edificio -que esto se aprecia en los palacios y castillos europeos desde antes de la Edad Media-, sino dentro de ellos. Tampoco este detalle sería novedad; recordemos los famosos jardines colgantes de Babilonia. Aquí repitamos con el profeta Isaías lo que escribió hace más de 5,000 años: “No hay nada nuevo bajo el sol”.Si buscamos en internet los nombres de los arquitectos más renombrados en nuestros días, veremos que muchos de ellos tienen en su portafolio edificios con terrazas llenas de árboles y plantas. La naturaleza vivifica esas construcciones e invita a permanecer más tiempo en ellas. Recorriendo las calles de San Miguel Allende (a fines del siglo pasado), me sorprendió ver que en los pretiles de algunas azoteas de casas colocaron macetas pintadas de rojo, de igual tamaño, con malvas, que son flores lucidoras todo el año. Ese sólo detalle le daba una alegría indescriptible al paisaje urbano… y a las propias azoteas.En los patios y corredores de las casas antiguas de nuestros pueblos alteños, las amas de casa cuidan amorosamente decenas de macetas con plantas llenas de flores. Aquello se vuelve un espacio agradable, propicio para estar con la familia y los amigos. A veces, también hay macetas en balcones y ventanas que dan a la calle. Debiera estimularse a las familias para que coloquen macetas con flores en sus azoteas, balcones y ventanas. No sería un gran gasto y esa acción alegraría a quienes transiten por las rúas cercanas.Da gusto ver cómo nuestras ciudades se embellecen incorporando más naturaleza a las construcciones: sea en derredor o dentro de ellas. Un ejemplo es, en León, Guanajuato, el área que ocupó el Instituto Lux, donde ahora se encuentran el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez Moreno, el Teatro del Bicentenario, la Unidad de Idiomas de la Universidad de Guanajuato, el Jardín de las Esculturas y la Calzada de las Artes, frente al Parque Explora y el Poliforum Cultural.En cada ciudad alteña debemos pedir a las autoridades que las nuevas obras públicas cuenten con amplias áreas verdes llenas de árboles y flores, tanto dentro como fuera de los edificios, porque no queremos ser humanos rodeados solamente de cemento, ladrillo y piedras, sino traer la naturaleza a lo urbano, con más intensidad que hasta ahora. Admitimos que la naturaleza es lo que Dios creó y cultura es lo que el hombre hace. Pues la combinación de ambas, equilibradamente, constituiría un excelente ambiente para ahí vivir y ser felices ahora y en lo futuro.