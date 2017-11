Aún no eligen quién ocupará la Fiscalía a la Corrupción

Publicidad

Juan Iván Luna González, Marco Antonio Medina Torres y Demetrio Valadez Martínez son los tres hombres que integran la terna para ocupar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, aunque la propuesta no fue votada por unanimidad.Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusaron no haber sido tomados en cuenta para calificar los perfiles que se establecieron en la propuesta, y ponen en duda la independencia que pudieran garantizar dos de estos perfiles, ya que dos de ellos colaboran actualmente en la Procuraduría de Justicia del Estado.Incluso, el legislador priísta Jorge de la Cruz Nieto, sugiere que con ello hay intención de parte de diputados panistas de imponer un "fiscal carnal", y en este sentido, consideró incongruencia de sus compañeros del PAN, ya que a nivel federal su partido promovió la no imposición a un fiscal que no pudiera garantizar autonomía del Poder Ejecutivo.