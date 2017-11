En esta colonia leonesa las temperaturas son extremas y no les donan cobijas

Publicidad

Balcones de la Hacienda es una colonia ubicada en el polígono de Las Joyas, donde no hay cobijas suficientes cuando el térmometro marca los cero grados centígrados al amanecer.Incluso, en esta zona alta de León se esperan en los próximos días temperaturas por debajo de los cero grados, según el Sistema Meteorológico Nacional (SMN).A pesar de que no es una colonia muy poblada, sus casas están cerradas con plantas secas, arbustos, madera e incluso cobijas en las puertas.“Desde hace como 15 días los mandamos bien abrigados para que no se enfermen”, platicó Maricela Guerrero, madre de familia.En las calles casi desoladas de la colonia, las mamás llevan de la mano a sus hijos bien abrigados para protegerlos del frío.“La mayoría de las mamás de aquí saben que no pueden a veces cubrir dos gastos, comprar comida y cobijas, por eso se deciden nada más por darles de comer y a veces solamente se tiene la posibilidad de mandarlos con una chamarrita o algo, pero nunca es suficiente con este clima”, platicó Josefina Lara, vecina de la zona.Los vecinos pidieron ayuda al DIF Municipal para que las donaciones de cobijas de este año les lleguen a ellos, pues aseguraron, casi siempre se las entregan a vecinos de las colonias Convive y Balcones de las Joyas.